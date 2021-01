Un juez de Nueva York aumenta la presión a los Trump en caso civil de fraude  

Nueva York, Estados Unidos.

Un juez del Tribunal Supremo de Nueva York ordenó a la familia y empresas de Donald Trump entregar nuevos documentos dentro de un proceso civil por posible ocultación del valor de activos para obtener préstamos y exenciones fiscales, informó el diario The New York Times.



Este viernes el juez Arthur Engoron, en Manhattan, ordenó a Organización Trump entregar nuevos documentos, incluidas comunicaciones con equipos legales, a la Fiscalía de Nueva York y rechazó de nuevo los intentos del conglomerado de proteger la confidencialidad de ciertos papeles.



El juez consideró que el conglomerado de los Trump intentó argumentar privilegio cliente-abogado en documentos que no entraban en tales intercambios y dio hasta el 4 de febrero para entregar nueva información a los investigadores.

Esta es la segunda vez que este magistrado da la razón a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, que está investigando si Trump infló el valor de algunas propiedades en el estado para obtener préstamos y a la par los devaluó para reclamar exenciones fiscales.



La investigación comenzó en 2019 tras unas revelaciones del exabogado de Donald Trump Michael Cohen y va acompañada de un proceso penal que dirige el fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus Vance, bajo secreto de sumario.



Ambos procesos podrían complicar las cuitas legales de Trump tras abandonar la Presidencia el pasado 20 de enero.



James investiga episodios de los negocios de Trump y su familia a través de la Organización Trump, como la restructuración financiera de un proyecto inmobiliario y hotelero en Chicago por la que Fortress Credit Corporation perdonó una deuda de más de 100 millones de dólares y que debería haberse contabilizado como ingreso en declaraciones de impuestos.



Asimismo, investiga una gigantesca mansión propiedad de la familia Trump al norte de Nueva York, en el condado de Westchester, por la que recibieron generosas exenciones fiscales al argumentar que ese terreno estaba dedicado a la conservación natural, algo que podría haber emulado en otros proyectos de desarrollo fallidos.



La investigación se centra en determinar si con el recurso de la conservación natural la Organización Trump reclamó 21 millones de dólares en exenciones que no le correspondían.