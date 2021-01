Un anti-inflamatorio común reduce el riesgo de complicaciones por covid-19

Toronto, Canadá.

Un importante ensayo clínico mostró que un fármaco antiinflamatorio llamado colchicina es eficaz para tratar el covid-19 y reduce el riesgo de complicaciones de la enfermedad, dijeron doctores en Canadá.



Los resultados del estudio son un "gran descubrimiento científico" y hacen que la colchicina, un medicamento utilizado para tratar la gota, sea "el primer fármaco oral del mundo que podría usarse para tratar a pacientes no hospitalizados con covid-19", dijo el Montreal Heart Institute (MHI) en un comunicado divulgado el fin de semana.



Los resultados del estudio muestran que la colchicina redujo en un 21 por ciento el riesgo de muerte u hospitalizaciones en pacientes con covid-19 en comparación con el placebo, dijo el instituto.



El estudio se realizó en Canadá, Estados Unidos, Europa y Sudamérica entre una población de 4,488 pacientes.



La investigación concluyó que en 4,159 de estos pacientes, en los que se comprobó el diagnóstico de covid-19 mediante una prueba de PCR nasofaríngea, el uso de colchicina redujo las hospitalizaciones en un 25 por ciento. La necesidad de ventilación mecánica se redujo en un 50 por ciento y las muertes en un 44 por ciento.



La colchicina es eficaz para prevenir síndromes inflamatorios peligrosos llamados "tormentas de citocinas" y reducir las complicaciones asociadas con el covid-19, dijo Jean-Claude Tardif, director del Centro de Investigación MHI e investigador principal de este estudio.



"Nos complace ofrecer el primer medicamento oral en el mundo cuyo uso podría tener un impacto significativo en la salud pública y prevenir potencialmente las complicaciones de covid-19 para millones de pacientes", dijo Tardif.



El estudio se realizó entre pacientes con covid-19 que no estaban hospitalizados en el momento de su inscripción en el ensayo. También contaban con al menos un factor de riesgo de complicaciones ante el virus.



"Este es el estudio más grande del mundo que prueba un medicamento administrado por vía oral en pacientes no hospitalizados con covid-19", dijo el instituto.