América supera el millón de muertos por covid sin freno en los contagios

San José, Costa Rica.

El imparable empeoramiento de la pandemia por la covid-19 se tradujo en una noticia que América esperaba no tener que registrar: ya son un millón de muertos en el continente tras confirmarse 7,700 nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas, según la OMS, una situación que se refleja en el recrudecimiento de las medidas en países como Brasil.



La cifra redonda de fallecimientos no necesita explicaciones pero Martha Keays, de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja (IFRC), expuso con claridad lo que significa este número: "Estamos sufriendo una colosal pérdida colectiva. Un millón es un número incomprensible; es el equivalente a perder la mitad de la población de La Habana o Quito", mencionó en un comunicado.



Poco a poco el mundo se acerca a la cifra de 100 millones de contagios cuando ya son 99,368,828 los casos y 2,13 millones de muertos, de los cuales casi la mitad corresponden a América, en donde la propagación del virus en países como Brasil, Colombia y México está saturando las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) hasta obligar a algunos a no admitir un paciente más y trasladarlos a otros centros o ciudades.





Y es que la situación es alarmante en algunas regiones. Como muestra lo vivido, en los últimos días, en Manaos, la capital del estado de Amazonas (Brasil), donde se registraron momentos dramáticos con hospitales saturados y carreras contrarreloj para cargar pesadas balas de oxígeno para pacientes con covid.



Un arranque de semana nada positivo, ante los 43 millones de infectados que fueron notificados en el continente americano y 32 millones en Europa, según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), tras confirmarse el domingo que Estados Unidos llegaba a los 25 millones de infectados.



Además, la curva de contagio tiende a ascender en naciones latinoamericanas como Colombia, que ha superado los 2 millones de casos, Argentina (1,8 millones) y México (1,7 millones).

BIDEN BUSCA MEDIDAS URGENTES

Estados Unidos alcanzó este lunes 25,127,632 casos confirmados del coronavirus con 419,263 fallecidos, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins, cifra que equivale a un 25% del total mundial y a un 7,62 % de los 328,2 millones de habitantes del país, que lidera las estadísticas mundiales de la enfermedad.

Ante la situación, el presidente Joe Biden ha asegurado que en febrero se superará el medio millón de fallecidos y que en total morirán más de 600,000, por lo que entre sus medidas urgentes decidió esta lunes mantener la prohibición de entrada al país a los viajeros procedentes de la Unión Europea, el Reino Unido y Brasil, e incluir a Sudáfrica, como parte de su esfuerzo contra la pandemia.



Pero otra de las preocupaciones que debe atender la Administración de Biden está en el suministro de las vacunas, en momentos en que las autoridades locales han advertido que cuentan con escaso inventario o ya pueden haberlo agotado.



Las alertas se encendieron después de que numerosas citas para la vacunación empezaran a cancelarse en estados como Texas, que es segundo por debajo de California, que ya ha superado los 3 millones de contagios.