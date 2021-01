Pence deja solo a Trump y se apresta a ratificar triunfo de Biden

Washington, Estados Unidos.

El vicepresidente saliente de Estados Unidos, Mike Pence, afirmó el miércoles que no intervendrá para detener la certificación en el Congreso de la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones de noviembre, desafiando los deseos del mandatario republicano Donald Trump.



"La Constitución me impide reclamar una autoridad unilateral para determinar qué votos electorales deben contarse y cuáles no", afirmó Pence en un comunicado emitido cuando comenzaba la sesión conjunta del Congreso para certificar los resultados de las presidenciales, y poco después de que Trump le instara a hacer lo contrario desde un mitin en Washington.

