Biden y Trump viajan a Georgia para enfrentarse en batalla por el Senado

Georgia, Estados Unidos.

Donald Trump y Joe Biden viajan este lunes a Georgia para apoyar a sus candidatos en la víspera de una doble elección crucial para el control del Senado, cuyo resultado tendrá un impacto decisivo en el comienzo del mandato del futuro presidente demócrata.



Dos meses después de los comicios, Trump sigue sin reconocer su derrota pese a las auditorías, los nuevos recuentos y las múltiples decisiones de los tribunales que señalan lo contrario.





En una sorprendente llamada, revelada el domingo por el Washington Post, el mandatario republicano pidió el sábado al encargado de las elecciones en Georgia "encontrar" las papeletas necesarias para anular su derrota en este estado clave.



Hace 20 años que Georgia no elige a un demócrata para el Senado. Pero, si logran la hazaña, los candidatos Raphael Warnock, un pastor afroestadounidense de 51 años, y Jon Ossoff, un productor audiovisual de 33, inclinarán la Cámara Alta hacia su partido, otorgando todos los hilos de poder a Biden.



De conseguirlo, el Senado quedaría con 50 escaños para cada fuerza, por lo que la futura vicepresidenta Kamala Harris tendría el voto decisivo, haciendo que la balanza se inclinara hacia su lado en esta cámara hoy de mayoría republicana.

Biden viajó este lunes a Georgia para hacer campaña por los candidatos demócratas al Senado.



Pancartas electorales, autobuses de candidatos, persuasión puerta por puerta y mítines: dos meses después de las elecciones presidenciales, Georgia recupera el ambiente de campaña de envergadura nacional antes de la disputa de dos escaños para el Senado el martes.



Joe Biden tomará la palabra en Atlanta, capital de Georgia, en la mitad de la tarde.



Donald Trump, de su lado, hablará al comienzo de la noche en el que debería ser su último gran mitin antes de salir de la Casa Blanca el 20 de enero.



Se espera que el republicano sea recibido como un héroe en Dalton, una circunscripción rural y conservadora del noroeste de Georgia.



En los últimos actos, las pancartas "Trump 2020" siguen siendo numerosas. Más que las de los senadores a los que el presidente viene a apoyar: los exempresarios Kelly Loeffler, de 50 años, y David Perdue, de 71.



Randy Stelly, de 68 años, dice haber viajado a Dalton desde Texas para mostrar que el combate a favor de Trump "no cesa" y que no se debe "nunca, nunca, reconocer la derrota".



"Si no cree que estas elecciones estuvieron marcadas por fraudes, usted no es honrado", afirma.

Muy ajustado

"Todo está en juego" en la elección del martes, "el futuro de nuestro país", lanzó Kamala Harris durante un mitin en Savannah, gran ciudad colonial en la que hizo campaña junto a los dos candidatos demócratas.



Para los republicanos, también se disputa el futuro del país. "Somos el cortafuegos para impedir que el socialismo llegue a Estados Unidos", afirmó Kelly Loeffler a sus seguidores reunidos Cartersville, una pequeña ciudad de Georgia.



Los sondeos muestran a los candidatos muy igualados: Jon Ossoff se enfrentará a David Perdue, mientras que Raphael Warnock competirá contra Kelly Loeffler.



Sobre el papel, los republicanos parten como favoritos en este estado conservador. Los demócratas se apoyan, sin embargo, en la victoria el 3 de noviembre de Biden, el primer triunfo para un miembro de este partido en Georgia desde 1992.



Todos estos factores configuran una situación "verdaderamente muy ajustada para hacer un pronóstico", subrayó Trey Hood, profesor de la Universidad de Georgia.



Especialmente porque el impacto de Donald Trump -y de las últimas revelaciones sobre su conversación con un responsable del estado- es muy difícil de medir.



Si su base electoral le sigue fiel, su cruzada contra unos comicios supuestamente irregulares podrían desmovilizar a los electores.



Repitiendo sus acusaciones de fraude, sin pruebas, Trump dijo durante la llamada a Brad Raffensperger que le habían robado las elecciones.



Pese a las amenazas veladas, el funcionario, un republicano, no cedió. "Pensamos que nuestras cifras son buenas", respondió Raffensperger al presidente saliente.

Vea: Quiénes son los candidatos al Senado para las decisivas elecciones en Georgia



"Es él quien habló casi todo el tiempo", explicó después en ABC. "Nosotros escuchamos, pero yo quería indicar claramente que sus datos eran sencillamente falsos".



Como un "abuso de poder descarado", valoró el episodio el domingo Kamala Harris, que se encontraba realizando campaña en Georgia.



En el campo republicano, sin embargo, la mayoría de voces prefirieron no valorar el episodio a pocas horas de un escrutinio con tanto en juego.



Preguntada en un acto de campaña, la senadora candidata Kelly Loeffler evitó responder a una pregunta sobre el escándalo.