Presidente francés Emmanuel Macron positivo por coronavirus

París, Francia.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha dado positivo por coronavirus este jueves y permanecerá siete días aislado, aunque mantendrá sus actividades a distancia, indicó el Elíseo.



El jefe del Estado se sometió a un test PCR cuando experimentó los primeros síntomas, señaló la Presidencia en un comunicado.



"Según los protocolos sanitarios en vigor, aplicables a todos, el presidente se aislará durante siete días. Continuará trabajando para realizar sus actividades a distancia", precisó.



El positivo de Macron se produce un día después de que las autoridades sanitarias informaran de que la pandemia ha causado en Francia 59.361 muertos y más de 2,4 millones de contagios.

Trabajo a distancia

El primer ministro, Jean Castex, anunció que también se aislará durante 7 días al considerarse "contacto cercano" de Macron, indicó su gabinete, que precisó que se ha sometido a un test PCR del que todavía no se conocen los resultados.



La agenda del jefe del Ejecutivo será modificada para que pueda trabajar a distancia.



De esa forma, el jefe del Gobierno no asistirá esta tarde como estaba previsto al Senado para presentar el plan de vacunación. En su lugar, lo hará el ministro de Sanidad, Olivier Véran.



También avanzó que mantendrá una cuarentena de 7 días el presidente de la Asamblea Nacional, Richard Ferrand, que almorzó con Macron el pasado martes.



Macron ha visto en los últimos días a varios dignatarios internacionales, incluido el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, con quien almorzó el pasado lunes junto al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y al secretario general de la OCDE, Ángel Gurría.

Este miércoles también mantuvo un almuerzo de trabajo con el primer ministro portugués, Antonio Costa.



Además, Macron ha presidido esta semana un Consejo de Ministros y un Consejo de Defensa, pero el Elíseo precisó que los otros participantes no guardarán cuarentena porque durante esas reuniones se respetaron las distancias y se llevaba mascarilla.



El presidente también estuvo presente durante el sorteo del Mundial de rugby que acogerá Francia en 2023 el pasado lunes, un día en que también mantuvo una reunión con ciudadanos sobre el clima. EFE





