Colegio Electoral certificará a Biden como presidente

A más de un mes después de las elecciones del 3 de noviembre, el Colegio Electoral se prepara para certificar este lunes al demócrata Joe Biden como presidente de Estados Unidos, al rechazar el Tribunal Supremo las demandas del republicano Donald Trump, quien aún no reconoce la derrota.



“No, no se ha terminado. Seguiremos. Y vamos a continuar avanzando”, dijo Trump ayer a Fox News pese a que ya no quedan vías legales claras para negar la victoria de Biden en las urnas. “Las elecciones más corruptas en la historia de Estados Unidos”, insistió el magnate en Twitter.



En las últimas semanas, no obstante, diversas instancias judiciales en varios estados del país han ido desestimando las querellas presentadas por la campaña del mandatario saliente, la mayor parte por falta de pruebas.

Un tercio de los estadounidenses piensa que Biden debe su victoria a un fraude, cifra que se eleva al 77% entre los votantes de Trump.

El golpe de gracia al último intento de Trump de revocar el resultado de los comicios presidenciales lo asestó el viernes el Tribunal Supremo de Estados Unidos al rechazar una demanda presentada por Texas. Por lo tanto, este lunes, el Colegio Electoral se reunirá para votar formalmente por Biden como el próximo presidente de Estados Unidos, quien tomará posesión a principios de 2021.



El demócrata ganó 306 delegados en el Colegio Electoral, por encima del mínimo de 270 necesarios; mientras que Trump se quedó con 232 compromisarios del total de 538.



Aunque los estadounidenses votaron en las urnas en noviembre, el resultado reconocido formalmente es el de los votos del Colegio Electoral, repartidos entre los 50 estados del país más el Distrito de Columbia, donde está la capital, Washington.

306 votos en el Colegio Electoral alcanzó Biden al vencer a Trump en los estados claves de Michigan, Pensilvania, Nevada y Georgia.

Este proceso se hará hoy por parte de los electores de cada estado. Una vez cumplimentado el conteo se enviará al presidente del Senado en Washington, cargo que ocupa el vicepresidente de EE UU, para que confirme el resultado el 6 de enero.



Sin embargo, Trump sigue sin reconocer su derrota en los comicios al alegar sin pruebas un supuesto “fraude” electoral, posición a la que se ha sumado gran parte de sus seguidores, lo que ha aumentado la de por sí tensa polarización política en el país.



En la noche del sábado, cuatro personas resultaron apuñaladas en Washington tras los enfrentamientos entre seguidores de Trump y miembros Antifa y Black Lives Matter. Los choques se produjeron al término de las marchas bajo el lema de Detengamos el robo que celebraron en la capital estadounidense activistas pro-Trump.