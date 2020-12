Revés para Trump: Fiscal general de EEUU reconoce victoria de Biden

Washington, Estados Unidos.

En un nuevo revés para el presidente Donald Trump, el fiscal general de Estados Unidos, Bill Barr, declaró el martes no haber constatado un "fraude" suficiente para invalidar la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.



"Hasta la fecha, no hemos visto un fraude en una escala suficiente para poder haber cambiado el resultado de la elección", dijo Barr en una entrevista con la agencia estadounidense Associated Press.

Barr hizo estas declaraciones mientras la campaña de Trump persiste en tratar de demostrar que hubo una votación fraudulenta en estados clave para el triunfo de Biden, como Georgia, Michigan y Pensilvania, con la esperanza de evitar que la victoria del demócrata se oficialice en el Colegio Electoral el 14 de diciembre.



Poco después de la publicación de la entrevista, Barr fue visto en la Casa Blanca y muchos analistas especulaban que podría dejar el gobierno.

Trump sigue sin ceder

Trump, que se niega a admitir su derrota, criticó el domingo al Departamento de Justicia (DoJ) y al FBI (policía federal) por no ayudarlo a demostrar la existencia de un fraude, según él, masivo. "Están desaparecidos", dijo en Fox News.



En varias demandas judiciales, todas rechazadas por los tribunales, la campaña de Trump ha buscado invalidar millones de votos de Biden basándose en afirmaciones sin pruebas.



Los abogados de Trump han dicho que hubo impresión de boletas falsas, que miles de muertos votaron, que las máquinas de conteo de votos estaban programadas para favorecer a Biden.



En la entrevista, Barr no abordó reclamos específicos.



Sin embargo, se refirió a la afirmación de que las máquinas estaban programadas para sesgar los resultados de las elecciones, lo cual podría ser considerado un "fraude sistemático".

Vea: Biden presenta al equipo que "sacará a EEUU de la crisis"



"El Departamento de Seguridad Interior y el DoJ han investigado eso, y hasta ahora, no hemos visto nada que lo corrobore", aseguró.



Barr, considerado un político leal a Trump, dijo que las únicas acusaciones de fraude potencialmente justificables "están muy particularizadas en un conjunto específico de circunstancias, actores o conductas" que han sido investigadas.



"No son acusaciones sistémicas y se han desestimado", señaló. Otras "potencialmente abarcan algunos miles de votos. Se les ha dado seguimiento", apuntó.