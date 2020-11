Florida preparada para distribuir dosis iniciales vacunas en pleno auge de COVID-19

Miami, Estados Unidos.

El estado estadounidense de Florida añadió 8.376 nuevos casos del coronavirus SARS-CoV-2 y casi un centenar de muertes por la enfermedad este miércoles, víspera del festivo Día de Acción de Gracias, cuando por tradición las familias suelen reunirse, mientras el Gobierno estatal anunció estar "preparado" para distribuir vacunas en centros geriátricos.



Según datos del Departamento de Salud, hoy se suman 97 nuevas muertes de residentes y otras dos de no residentes, lo que eleva el número total desde marzo a 18.482 fallecidos.



Florida, el tercer estado en el país en número de contagios confirmados, por detrás de Texas y California, acumula desde el 1 de marzo 961.676 casos.

Además lea: México podría comenzar a vacunar contra la covid-19 en diciembre



Si bien aún no se ha aprobado una vacuna contra el coronavirus a nivel federal, Florida está preparada para distribuir dosis iniciales a 4.000 centros de atención geriátrica a largo plazo en todo el estado una vez que esté lista, anunció este miércoles el gobernador, Ron DeSantis.



DeSantis dijo que habló con ejecutivos de las principales cadenas de farmacias y éstos le informaron estar listos para entregar las dosis iniciales de la vacuna en los centros de atención a largo plazo una vez que reciban la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).



Los grupos prioritarios como los trabajadores de la salud y los ancianos recibirán primero la medicina, según el borrador del plan de vacunación del estado.



Los expertos creen que el público en general no tendrá acceso a la vacuna hasta quizás la próxima primavera.



Mientras tanto, DeSantis extendió el martes su orden ejecutiva que prohíbe a los gobiernos locales hacer cumplir las ordenanzas de usar mascarillas y multar por no llevarla.



El 25 de septiembre pasado, el gobernador firmó una orden ejecutiva con este propósito y ha declarado que Florida no va a tener más confinamientos.



La orden, que señaló el paso del estado a la fase 3, también impide que las ciudades y los condados ordenen el cierre de restaurantes sin justificarlo por razones económicas o de salud.

Miami-Dade se la juega en acción de gracias

El condado Miami-Dade, epicentro de la pandemia en Florida, reportó esta jornada 2.120 casos adicionales, lo que representa el 25,3 % del total de nuevos casos en todo el estado.



La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, alertó el martes del aumento de contagios por coronavirus y pidió a la población que extreme las precauciones para evitar la propagación del virus, de cara a la celebración del Día de Acción de Gracias el 26 de noviembre.



En una conferencia de prensa virtual desde su oficina, la demócrata Levine Cava se dirigió a los medios en inglés y español para alertar sobre el repunte de casos e instar a las familias a que "limiten las reuniones y celebren mejor al aire libre".



Miami-Dade tiene un acumulado de 220.414 casos confirmados y 3.792 decesos derivados del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que produce la covid-19.



En todo el condado, el número de pacientes internados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) aumentó súbitamente en los últimos días, de 125 el sábado a 158 el martes por la mañana, según fuentes oficiales.



Este miércoles, la Agencia para la Administración de la Atención Médica (AHCA, por sus siglas en inglés), indica que Miami-Dade cuenta con solo el 16, 56 % de disponibilidad en UCIs, 158 camas del total de 954 que tiene el condado.



En todo Florida hay un 22.03 % de disponibilidad en UCIs, según la misma fuente.



Broward, colindante con Miami-Dade y el segundo condado en números de contagios, añadió hoy 802 nuevos casos y ocho muertes. Sus totales están ahora en 103.440 y 1.638, respectivamente.



Estados Unidos registra este miércoles 12.727.447 casos del SARS-CoV-2 con 261.636 fallecimientos por la covid-19, según la Universidad Johns Hopkins.