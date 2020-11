Eta vuelve a tocar tierra en Florida dejando lluvias e inundaciones

Florida, Estados Unidos.

El centro de la tormenta tropical Eta atraviesa el norte de Florida con fuertes vientos y lluvias en dirección al Atlántico, después de un devastador recorrido del Caribe a Centroamérica y luego a Cuba y la costa oeste de Florida.



El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de EEUU informó de que a las 12.00 GMT Eta estaba cerca de 10 millas (15 km) al oeste de Gainesville y cerca de 60 millas (95 km) al suroeste de Jacksonville, ambas en Florida.



La tormenta, que tocó tierra cerca de Cedar Key, en la costa oeste de Florida durante la madrugada, presenta vientos máximos sostenidos de 45 millas por hora (75 km/h) y se mueve hacia el noreste a 13 millas por hora (20 km/h).



El NHC emitió un aviso de paso de tormenta tropical para varios condados del norte de Florida y desde la frontera con el vecino estado de Georgia hasta la ensenada de St. Andrews.



Se espera que esta tarde la tormenta se desplace sobre el Atlántico y que su velocidad se acelere mientras se mueve en paralelo pero alejada de las costas de las Carolinas para el viernes estar en aguas abiertas del océano.



Es posible que el viernes se fortalezca como un ciclón no tropical antes de sea absorbido por otro más grande el sábado.



Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 115 millas (185 km) del centro.



La combinación de marejada ciclónica con la marea regular puede producir inundaciones en zonas costeras de la costa oeste de Florida, especialmente en la bahía de Tampa.



Al mismo tiempo las lluvias asociadas a Eta descargarán sobre Florida con riesgo de inundaciones repentinas y puede producir desbordes de poca importancia en el oeste de Puerto Rico.



Eta, la tormenta con nombre número 28 en esta muy activa temporada de huracanes en el Atlántico, ha tocado tierra cuatro veces desde que se formó la semana pasada.

En Centroamérica causó muerte y destrucción como no se había visto desde hacia tiempo.



Entre tanto, la tormenta tropical Theta, la número 29, se mueve en dirección este-noreste sobre el Atlántico y se encuentra a unas 470 millas (760 km) al suroeste de las islas Azores.



Presenta vientos máximos sostenidos de 65 millas por hora (100 km/h) y no entraña peligro para tierra. EFE