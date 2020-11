Trump publica video con sus bailes virales al ritmo de YMCA

Washington, Estados Unidos.

El presidente de EEUU, Donald Trump, publicó un video en su cuenta de Twitter en el que, en algo más de dos minutos, muestra algunos fragmentos de los bailes que ha protagonizado en sus mitínes a ritmo de la popular canción de Village People titulada "YMCA".



Trump, que cerró su campaña electoral para estos reñidos comicios presidenciales cuya votación inició esta mañana, acompaña las imágenes con el mensaje "VOTA!, VOTA!, VOTA!".





El video, en el que aparece sin mascarilla en diferentes momentos de sus mítines en varios estados, incluye la coreografía que ha hecho popular y que básicamente consiste en un movimiento de brazos y caderas que parece seguir el ritmo de la popular canción del grupo estadounidense, que fue lanzada en 1978.



Pese a que los bailes de Trump con este tema se han convertido en virales en algunas redes sociales estas últimas semanas, alguno de los componentes de Village People ha pedido reiteradamente al candidato a la reelección que dejara de usar esa canción en sus actos políticos.

Victor Willis, uno de los miembros del grupo pop, no sólo ha criticado la utilización de "YMCA", sino que también se ha mostrado molesto con sus coreografías.



No es la primera vez que Trump usa temas de cantantes o grupos conocidos para acompañar sus actos políticos y muchos de ellos optaron por prohibirle su utilización.



Entre ellos, son conocidos los casos de Mick Jagger y Keith Richards, de The Rolling Stones, la familia del cantante Tom Petty, fallecido en 2017, el grupo estadounidende R.E.M, la británica Adele y los herederos de Prince. EFE