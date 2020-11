Trump amenaza con despedir al epidemiólogo de la Casa Blanca tras elecciones

Florida, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, causó indignación en Estados Unidos al sugerir que podría despedir al Dr. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, después de las elecciones.



En un mitin en Florida, Trump que sigue minimizando la gravedad de la pandemia, se quejaba ante sus seguidores de la cobertura mediática 'negativa' del coronavirus en Estados Unidos cuando la multitud comenzó a gritar "despide a Fauci".



"No se lo digan a nadie, pero déjenme esperar hasta un poco después de las elecciones, agradezco el consejo", respondió Trump.





"Fauci es un buen tipo, pero se ha equivocado mucho", agregó.

Las muertes por coronavirus superan las 230.000 en Estados Unidos..



Fauci criticó en una entrevista con el diario The Washington Post la estrategia del gobierno para hacer frente al coronavirus, generando un contraataque de la Casa Blanca, que lo acusó de querer debilitar al candidato-presidente.



Según las estimaciones de economistas de Stanford publicadas el jueves, 18 de los mítines de campaña de Trump provocaron más de 30.000 casos de coronavirus y más de 700 fallecidos, aunque no necesariamente entre los participantes, en base a un modelo estadístico.

Vea: El voto latino se inclina por Biden y puede pesar en estados decisivos



A diferencia de Trump, Biden respeta las medidas de precaución, lo que ha llevado al equipo del presidente, que difunde rumores sobre el estado físico y mental de su rival demócrata, a acusarlo de "esconderse en su sótano".



Y ambos ya emitieron su voto anticipado, al igual que más de 93 millones de los 230 millones de electores del país, para evitar aglomeraciones en el día de la elección.