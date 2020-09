Estudios de anticuerpos suecos revelan inmunidad a covid en 7% de población

Copenhague.



Dos estudios realizados a principios de verano por las autoridades sanitarias suecas revelan que solo el 7 % de la población había desarrollado anticuerpos contra la COVID-19, informó este jueves la Agencia de Salud Pública.



El primero de los estudios, ambos de ámbito nacional y con resultados similares a otros difundidos hace meses por el mismo organismo, se hizo con 400 pruebas semanales de donantes de sangre: en la segunda semana de junio, el 7% tenía anticuerpos; el 12 % en Estocolmo, la zona más afectada por el coronavirus en Suecia.



En el segundo estudio, a partir de 1.200 pruebas semanales en ambulatorios, rebajaba la cifra de inmunizados al 6 %.



En una investigación concentrada en Rinkeby-Kista, uno de los suburbios de la capital más atacados por el virus, la cifra subía al 18 %.



"Sabemos que los anticuerpos no reflejan a todos los que padecen una enfermedad, puedes tenerlos un período corto pero sin aparecer en sangre. No lo tomamos como una cifra que muestre el número acumulado de personas que han pasado la infección", señaló en rueda de prensa Karin Tegmark Wisell, jefa de departamento de esta agencia.



Tegmark Wisell resaltó que no se pueden sacar conclusiones "seguras" y que los datos pueden variar mucho dependiendo del grupo de personas que se estudie, si bien añadió que estas investigaciones sirven "como una pieza de un puzzle" para intentar comprender el avance de la infección en la sociedad.



Varias investigaciones, como una realizada hace unas semanas por el Instituto Karolinska de Estocolmo, han señalado que la inmunidad puede ser mayor, a través de los linfocitos T (un tipo de glóbulos blancos que son capaces de destruir las células infectadas por el coronavirus) desarrollados por los enfermos.



La posible búsqueda de la inmunidad de rebaño ha sido uno de los aspectos más controvertidos de la estrategia sueca contra el coronavirus, basada en muchas recomendaciones y algunas prohibiciones, un enfoque más laxo que hizo que no se cerrasen en ningún momento escuelas, bares y restaurantes.



Las autoridades sanitarias de Suecia, cuya mortalidad por COVID-19 ha sido muy superior a la del resto de países nórdicos, han negado que la inmunidad de grupo sea un objetivo, sino un efecto de una estrategia centrada en proteger a los grupos de riesgo.

Ningún infectado por Covid-19 en estudio aleatorio

Suecia ha registrado 5.832 muertos por COVID-19, cinco veces más que Dinamarca y once que Noruega, pero las cifras de decesos y contagios se han ido reduciendo en los últimos meses y se acercan ahora a las del resto de países nórdicos.

Otro estudio sobre incidencia del coronavirus con 2.519 personas elegidas de forma aleatoria a nivel nacional difundido hoy por la Agencia de Salud Pública revela que ninguno tenía COVID-19, cuando uno similar de finales de abril apuntaba al 0,9 %.



"Es una prueba aleatoria, pero vemos un cambio claro a lo largo del tiempo y que el contagio en la sociedad es significativamente más bajo, lo que coincide con los datos presentados", señaló Tegmark Wisell.