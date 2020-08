"Texas debe estar listo para posible huracán categoría cuatro", alerta gobernador

Houston, Estados Unidos.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, advirtió este martes durante una rueda de prensa que el estado debe estar preparado ante la posibilidad de que el ciclón Laura, que viene por el Golfo de México como huracán de categoría 1, pudiera tocar tierra elevado a categoría 4.



Justo cuando se cumplen tres años después de que Texas fuera golpeado por Harvey, un huracán de categoría 4 que dejó inundaciones sin precedentes, el estado ahora se prepara para la llegada de Laura, que según los pronósticos meteorológicos podría tocar tierra entre el miércoles en la noche y la madrugada del jueves.



Abbott recalcó que la “resistencia y la perseverancia” de los texanos les hizo posible responder ante la devastación que dejó Harvey.

Aunque advirtió que Laura puede llegar a ser similar a otras tormentas anteriores como Ike o Rita, manifestó que no llegará a ser una réplica de Harvey y que, por el contrario, el nuevo fenómeno llegaría a ser más como un “evento de vientos”.



Advirtió sobre la posibilidad de ráfagas de viento significativas a lo largo del este de Texas y un oleaje de hasta 10 pies de alto, por lo que exhortó a la población a estar alerta ante la “posible devastación” que puede representar para quienes se encuentren cerca a la zona donde llegará el huracán.

“Dentro de las próximas doce horas asegúrense de protegerse y de proteger sus propiedades”, indicó Abbott, y señaló que el huracán podría generar también tornados.



Varios condados y ciudades tienen órdenes de evacuación voluntarias y obligatorias ante la llegada de Laura, que se pronostica podría llegar con vientos de hasta 115 millas (185 kilómetros) por hora.



El gobernador anunció que los condados de Jasper, Jefferson, Newton, Orange, Puerto Arthur y la ciudad de Galveston se encuentran bajo orden de evacuación obligatoria.



Abbott emitió una declaración de desastre para 36 condados más en Texas debido a la llegada del huracán, adicional a los 23 que fueron anunciados el pasado domingo, y anunció que a partir de hoy estarán abiertos centros de evacuación en San Antonio, Austin y Dallas.



“El hecho de que el huracán Laura se aproxime a Texas no quiere decir que la pandemia de COVID-19 vaya a irse de Texas. El virus estará presente en Texas, por lo que las personas deben asegurarse de no contraer el virus”, señaló.



Asimismo, manifestó que una de las formas “más seguras” para quienes no contemplen ir a una zona de evacuación es ir a un hotel y así estar aislados y evitar exponerse.



Para facilitar las evacuaciones, la jueza del condado de Harris, Lina Hidalgo, ordenó que no se cobraran los peajes en las autopistas del condado para facilitar las evacuaciones de las zonas establecidas.



Igualmente, se hizo un llamado a los residentes de Houston y el condado de Harris a mantenerse fuera de las autopistas para permitir el acceso a quienes intentan evacuar esas zonas.