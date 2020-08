Alemania ve posible una vacuna contra el covid 19 para octubre

Berlín, Alemania.

El Instituto Robert Koch (RKI), centro epidemiológico de referencia en Alemania, cree que es posible que se logre para este otoño una vacuna contra la COVID-19, pero advierte de que esto no significaría el control inmediato de la pandemia.



Un estudio publicado este miércoles por el RKI con el título "La pandemia en Alemania en los próximos meses" afirma que "los pronósticos actuales hacen parecer posible la disponibilidad de una vacuna (quizá varias) para el otoño de 2020".



El documento no se refiere en concreto a ninguna de las vacunas que se están desarrollando en estos momentos en Alemania o en otros países. Ni siquiera cita la que registraron ayer científicos rusos y que fue anunciada bajo el nombre de "Sputnik V" por el presidente Vladímir Putin.



El informe científico sí que advierte, sin embargo, sobre un exceso de optimismo ligado al descubrimiento y comercialización de una vacuna contra el coronavirus.



Sería "peligroso", subraya el texto, confiar en estos momentos en que la pandemia se podría controlar a partir de otoño gracias a esta vacuna.



Hay "imponderables" que deben llevar a la precaución, agrega el informe del RKI. A modo de ejemplo cita posibles mutaciones del virus Sars-CoV2, cambios que podrían volver ineficaz el remedio desarrollado, o que la vacuna proporcione tan sólo cortos períodos de inmunidad contra el patógeno.



No obstante, el centro recalca que es clave prepararse para cuando la vacuna esté desarrollada: "En todo caso es esencial preparar de inmediato una campaña de vacunación a nivel nacional para el momento en el que esté disponible una vacuna efectiva".

En estos momentos, agrega, se están desarrollando planes factibles de "almacenamiento" y "distribución logística", así como estudiando grupos prioritarios y planificando la supervisión comprensiva de la vacunación.



El RKI registró en las últimas 24 horas 1.226 nuevos casos de coronavirus en Alemania, la mayor cifra en tres meses y el cuarto día en dos semanas por encima de los mil contagios.



El total de infectados en el país más poblado de la UE se sitúa por tanto en los 218.519 individuos, mientras que los muertos con o por la COVID-19 se elevan hasta los 9.207. EFE