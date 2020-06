Demócratas liderados por Ocasio-Cortez se afirman en primarias de Nueva York

Nueva York, Estados Unidos.

El ala más progresista del Partido Demócrata de EEUU, con la congresista Alexandria Ocasio-Cortez a la cabeza, reafirmó el apoyo de sus bases en las primarias celebradas este martes en Nueva York, y podría arrancarle un asiento a la vieja guardia en la circunscripción 16, donde el candidato Jamaal Bowman se perfila ganador sobre Eliot Engel, congresista desde 1988.



A falta de que se computen los votos por correo el próximo 30 de junio, la congresista de origen puertorriqueño ha logrado casi el 70% de los votos frente a su principal oponente, la expresentadora de televisión Michelle Caruso-Cabrera, que apenas logró un 20% de las papeletas tras una campaña muy intensa en la que ambas candidatas intercambiaron duras críticas tanto a nivel político como personal.





"Cuando gané en 2018, muchos desestimaron nuestra victoria calificándola de casualidad. Nuestra victoria fue tratada como una aberración o porque nuestro oponente no lo intentó. (...) Esta noche estamos demostrando que el movimiento del pueblo en Nueva York no es un accidente, es un mandato", escribió Ocasio-Cortez en su cuenta de Twitter.



En un discurso a través de varias redes sociales, Ocasio-Cortez aseguró que los resultados provisionales le dan entre un 70 y un 72% del escrutinio e insistió en que su oponente contó con el apoyo de grandes corporaciones como Goldman Sachs y de grandes empresarios de Wall Street, contrarios a las políticas sociales de la líder progresista.



Con la victoria en las primarias, Ocasio-Cortez tiene prácticamente garantizada su reelección en las generales de noviembre dada la abrumadora mayoría de votantes demócratas en su circunscripción, que abarca zonas de los barrios obreros e inmigrantes de El Bronx y Queens.



A falta de conocerse los resultados definitivos, Jamaal Bowman, bautizado por algunos como el nuevo Ocasio-Cortez, también ofreció un discurso triunfalista en torno a las 22.30 hora local, cuando los resultados parciales le daban el apoyo del 60% del electorado demócrata.



Su victoria supondría un nuevo avance de la nueva generación neoyorquina que arrancó en 2016 con Adriano Espaillat, que este martes también lograba imponerse en su distrito y que siguió en 2018 con Alexandria Ocasio-Cortez.



Donde el resultado parece que tendrá que esperar a la apertura de los votos por correo será en el distrito 12, que abarca zonas de Manhattan, Queens y Brooklyn. Allí la congresista Carolyn Maloney se enfrenta al joven empresario de origen indio Suraj Patel, que intentó sin éxito desbancarla en las primarias de 2018.



Patel, que no es parte de esta nueva izquierda insurgente, aunque sí que ha adoptado como suyos algunos de los principios que enarbola el ala más progresista del Partido Demócrata, como una transición ecológica de la economía, la defensa de los inmigrantes y el rechazo a que las grandes empresas financien campañas electorales, seguía de cerca a la congresista, que en 2018 se impuso por sólo 8.000 votos.



En el distrito 15 de El Bronx, el más pobre del país, cuya plaza quedó vacante tras la retirada del congresista José Serrano debido al párkinson que padece, el concejal Ritchie Torres se perfila como ganador por delante de una decena de candidatos, entre ellos, el reverendo Rubén Diaz, que a pesar de sus posturas conservadoras partía como favorito al contar con el apoyo de la Iglesia Evangélica, que mantiene una destacada presencia en esa zona.



A nivel estatal, las senadoras de Nueva York Jessica Ramos, Julia Salazar y Alessandra Biaggi y la asambleísta estatal Catalina Cruz, las cuatro respaldadas por Ocasio-Cortez, se impusieron con claridad ante los aspirantes demócratas que las retaron.

Las cuatro se hicieron un hueco en el partido en las primarias y las posteriores elecciones de 2018 y han demostrado el rédito político de sus políticas sociales a ojos de las bases demócratas de sus distritos.



Aunque sin ninguna consecuencia práctica, los votantes demócratas también estaban llamados a las urnas para elegir a su candidato demócrata para enfrentarse al republicano Donald Trump en las presidenciales de noviembre.



Joe Biden, el candidato oficial se imponía hacia las 23.00 hora local con más de un 60% de los votos por delante de Bernie Sanders, que se retiró el pasado abril de la contienda política y que este martes logró el respaldo de apenas un 20 % de los demócratas neoyorquinos, lo que refuerza aún más la elección de Biden como el contrincante de Donald Trump. EFE