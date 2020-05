Minnesota despliega la Guardia Nacional por violentas protestas

Minnesota, Estados Unidos.

La muerte de George Floyd, un hombre de raza negra que falleció tras ser detenido y sometido por un policía blanco en Mineápolis, desató la ira y frustración de miles de ciudadanos que en las últimas dos noches han protestado por lo que consideran un caso más del abuso policial contra la comunidad negra, unas protestas que se han tornado violentas.



El Gobernador de Minnesota convocó a la Guardia Nacional de Estados Unidos ante la ola de saqueos y violencia desatada en las multitudinarias protestas de las últimas jornadas.

Los manifestantes tenían planes de retomar en la noche del jueves las calles de esta ciudad del norte de Estados Unidos, para seguir protestando por la muerte de Floyd, de 46 años, la última de una larga serie de asesinatos de negros a manos de la policía.



El incidente ocurrió este lunes, cuando una patrulla policial de cuatro agentes concurrió a un sitio de la ciudad donde se había denunciado que una persona intentó pagar con un billete falso.



Los policías encontraron a Floyd sentado en su vehículo y cuando se le ordenó que saliera, según la versión oficial, el individuo se resistió al arresto, por lo que uno de los agentes lo sometió tirándolo en el suelo y, subido sobre él, presionando con su rodilla contra su cuello mientras sus tres compañeros observaban la escena.



En un video difundo en las redes sociales se observa cómo el agente, de raza blanca, le aprieta el cuello con su rodilla durante varios minutos a pesar de las desesperadas quejas del hombre de que no puede respirar.

Vea: Saqueos, represión y violencia en masivas protestas por muerte de George Floyd



"Me duele el cuello. Todo me duele... agua o algo, por favor. Por favor, por favor. No puedo respirar, agente, no puedo respirar", se oye decir a Floyd, de 46 años, antes de quedar inerte sobre el pavimento.



La autoridades afirman que el hombre, que tras perder el sentido fue recogido por una ambulancia, murió horas más tarde en el hospital.