Gobierno de Maduro afirma que mercenarios querían "volar" el palacio presidencial

Caracas, Venezuela.

El Gobierno de Venezuela aseguró este lunes que uno de los objetivos de los ataques fallidos de hace dos semanas era "volar" el palacio presidencial de Miraflores y vinculó de nuevo al líder opositor Juan Guaidó con la operación en la que murieron al menos ocho personas.



"El plan incluía volar el palacio de Gobierno (y) el Palacio Blanco (que también contiene dependencias del Ejecutivo), independientemente de que esté en el centro de la ciudad de Caracas, de que en los alrededores viven miles de caraqueñas y caraqueños", dijo en una alocución el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, en la que también presentó nuevas pruebas de los ataques.



El ministro presentó entre ellas un audio del exgeneral venezolano Clíver Alcalá, a quien las autoridades acusan de haber planeado los fallidos ataques y de estar inmerso en tráfico de drogas.





Actualmente, el exmilitar, que fue un simpatizante del chavismo, está detenido en Estados Unidos bajo acusaciones de narcotráfico.

REUNIONES CON "MERCENARIOS"

En dicha grabación, el exgeneral se refería al contrato con la contratista militar Silvercorp, con la que el exasesor de Guaidó, Juan José Rendón, firmó un acuerdo preliminar.



"Clíver Alcalá conoce bien ese contrato y sus anexos. Dice que puede haber una resistencia sobre la destrucción del Palacio de Miraflores, pero al final firmó porque quedaría mal frente a sus colaboradores y (al representante de Silvercorp) Jordan Goudreu", dijo Rodríguez.



Y, nuevamente, volvió a vincular a Guaidó con la firma de este contrato y las fallidas incursiones: "Pareciera que Juan Guaidó no tiene ni humanidad ni madre. Promueve incursiones armadas contra Venezuela. Cada minuto está solicitando que gobiernos extranjeros intervengan y generen muerte y destrucción".



En las dos incursiones fallidas en las costas de Venezuela, al menos ocho personas murieron y 46 más fueron detenidas, entre ellas los exmilitares estadounidenses Luke Denman y Airam Berry, ambos con identificaciones laborales de Silvercorp.

INFILTRACIÓN VENEZOLANA EN COLOMBIA

Rodríguez dijo que las nuevas pruebas que tienen sobre los ataques fallidos proceden de "infiltraciones" que tienen en las Fuerzas Armadas e Inteligencia de Colombia y que eso les permitió "acceder a muchas horas de grabación".



"Esto es producto de las infiltraciones que nosotros tenemos en el seno de la inteligencia colombiana y la fuerza armada, que nos permitió acceder a muchas horas de grabación", aseguró.



También sostuvo que las grabaciones de audio emitidas eran "una pequeña muestra" de las que han recopilado durante "meses y meses" hasta que finalmente llegaron a sus manos.



Las conversaciones emitidas son con Clíver Alcalá con el diputado opositor Hernán Alemán, del partido socialdemócrata Acción Democrática (AD), además de un tercero no identificado y con la voz distorsionada.



En otra de las grabaciones, Alemán cuenta que fue invitado a la casa en Bogotá del ahora embajador estadounidense para Venezuela, James Story, donde este intermedió para que conversara con alguien de la CIA.





"Estuve en un brindis, me puso a hablar hasta con el de la CIA, para que hablara conmigo", se escucha en el audio.



Tras escuchar esas palabras, Rodríguez reiteró que Story hizo que Alemán hablara con la CIA, "la agencia central, que es la que hace el trabajo sucio, la que planifica el magnicidio, la que promueve golpes de Estado contra el Gobierno democrático".



Asimismo, denunció que en ese brindis hablaron del plan fallido, "intercambiaron opiniones sobre este plan y, seguramente, Alemán recibió instrucciones".

EXTERMINIO DE LA FANB

Entre los planes desvelados por el Ejecutivo en estas pruebas, estaba también el de disolver la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).



"Dice que iba a disolver la FANB, que los van a exterminar, aniquilar, que la nueva FANB tendrá que pasar por un filtro ideológico en una escuela, una especie de 'Escuela de las Américas', dice (el diputado) Hernán", aseguró en referencia a la organización para instrucción militar de EEUU.

Vea: Quiénes son los 'Rambos' estadounidenses que lideraron fallida explosión en Venezuela



Por eso, aseguró que el plan era "la disolución y el exterminio" de la FANB para luego sustituirla por una "fuerza mercenaria" bajo el mando de Jordan Goudreau.



Entre las pruebas difundidas, están los cuadernos de Berry y Denman, así como dos vídeos donde, por separado y ataviados con un uniforme de prisión naranja, cuentan detalles que la denominada Operación Gedeón.



"En dos oportunidades uno de esos fantasmitas decía que se han mantenido íntegros su derechos humanos, lo contrario a lo que ellos iban a hacer", aseveró Rodríguez, quien cerró su alocución diciendo que tienen más material para mostrar. EFE