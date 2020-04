Líderes latinos advierten "guerra mortífera" contra coronavirus en Nebraska

Denver, Estados Unidos.

Al detectarse nuevos brotes de coronavirus en ciudades con fuerte presencia latina en Nebraska, y al crecer los casos de contagios en los frigoríficos de ese estado, dirigentes latinos locales advirtieron este martes sobre el impacto "mortífero" que la situación tendrá en la población hispana sin las medidas adecuadas.



"Latinos, no duden de que estamos en medio de una guerra con un enemigo despiadado e invisible. No te conviertas en una víctima", urgió Lázaro Spindola, presidente de la Comisión Latino Americana de Nebraska (dependiente del Gobierno estatal), en un comunicado enviado a Efe este martes.

"Mantén el distanciamiento social, permanece en tu casa y sigue las directrices recomendadas por el Gobierno del Estado de Nebraska", agregó.



Spindola se refirió así a informes difundidos en las últimas 48 horas sobre el aumento de casos de coronavirus en las ciudades de Lexington, Madison y Dakota City, que se suman a la apremiante situación que se vive en Grand Island desde principios de este mes.



"Recordemos que en todas esas ciudades existe una importante población latina y que muchos de esos latinos carecen de seguro de salud y tienen bajos ingresos", puntualizó el funcionario.



Spindola calificó de "guerra mortífera" a la lucha contra el coronavirus al comparar el promedio mensual de muertos por ese virus (más de 21,000 hasta el 21 de abril) con las muertes mensuales de estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial (9,800 al mes en promedio) y la Primera Guerra Mundial (casi 5.800 al mes).



Las muertes por COVID-19 resultan, entonces, más altas que las muertes “durante las últimas guerras importantes”. Sin embargo, Spindola teme que la comunidad latina aún no responde con la seriedad del caso a esa situación. Y no es el único dirigente que así lo cree.



"Nos preocupa que esto está empeorando rápidamente. Necesitamos adelantarnos a esa situación", afirmó en declaraciones preparadas Darcy Tromanhauser, directora de programas para inmigrantes de la organización no lucrativa Nebraska Appleseed, luego de verificarse el contagio con coronavirus de trabajadores en frigoríficos en Madison, Lexington y en el Condado Dakota, además de Grand Island (condado Hall).





Según información difundida el lunes por la oficina del gobernador Pete Ricketts, la mitad de los 2,000 exámenes de coronavirus hechos durante el pasado fin de semana en los condados Hall y Dawnson dieron positivo.



Y en un solo establecimiento, el frigorífico de JBS en Grand Island, ya hay 237 contagios confirmados, contra menos de 10 a principios de mes. Eso significa que más del 10% de los trabajadores en esa empacadora de carne contrajeron el virus.



Datos difundidos por el Departamento de Salud estatal (que incluyen casos reportados hasta el lunes) revelan ocho contagios en la planta procesadora de cerdos de Tyson en Madison y un número indeterminado de contagios en los frigoríficos de esa empresa en Lexington (con 2,800 empleados) y en Dakota City.



Y también se ha confirmado el primer contagio en la procesadora de cerdos de Smithfield en Lancaster.



En todos esos establecimientos, la mayoría de los empleados son latinos, seguidos por sudaneses y somalíes y, en números muy reducidos, refugiados de Birmania. Este martes, el Departamento de Salud de Nebraska comenzó a distribuir material diario en español y en árabe para esos trabajadores.