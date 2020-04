Perú recibirá desde China mascarillas y pruebas de coronavirus a través de una ruta "secreta"

Lima, Perú.



Perú está a la espera de mascarillas y pruebas rápidas de coronavirus importados de China, que estarían llegando la próxima semana a través de una ruta "secreta" ante el temor de que puedan ser retenidas en terceros países en medio de una lucha contra la pandemia que tiene en un vilo al mundo entero.



De acuerdo a las últimas cifras del Covid-19 en Perú, de un total de 135,895 personas sometidas a las pruebas, 14,420 han dado positivo, 1,268 requieren hospitalización y 117 están en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) con ventilación mecánica.



Asimismo, el coronavirus ha causado la muerte de 348 personas, 48 más que el reporte del viernes.

La jefa de un comando estatal de operaciones contra el Covid-19, Pilar Mazzetti, dijo el viernes en una entrevista para la agencia "Reuters" que el lote de 300,000 test estaba varado en China desde que estalló en marzo un escándalo en España con pruebas comprados al país asiático, que no cumplían con los estándares y habrían presentado una alta tasa de falsos negativos.



Una mujer pasa por una cabina de desinfección contra la propagación del nuevo coronavirus en Perú. Foto: AFP



La funcionaria dijo que se tratará de un "avión humanitario" que se espera que llegue a Lima el lunes o el martes, pero su ruta exacta se mantendrá en secreto "por situación de seguridad". "Yo creo que lo más prudente es no mencionarlo. Todo el mundo está desesperado", confirmando que la aeronave evitará pasar por EEUU.



Mazzetti enfatizó que todas las pruebas de coronavirus que tenían almacenadas ya se ha distribuido por todo Perú y que únicamente les quedan de reserva "unas cantidades pequeñísimas de donación" que guardan para los casos de emergencia.

Coronavirus en Perú

El Gobierno de Perú anunció este sábado que implementará más de 1,200 camas adicionales para los enfermos por coronavirus, que han alcanzado 14,420 casos una semana antes que concluya la cuarentena, además de aprobar la compra de 840,000 tablets para que los estudiantes en el campo puedan estudiar.

Personal médico en Perú atiende a un paciente con coronavirus. Foto: AFP

En su habitual presentación televisada, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, reconoció que el sistema de salud peruano "es deficiente, no de ahora, de antes, y tenemos que corregirlo", ante las quejas por los casos graves que no recibieron una atención oportuna en los centros médicos.



"Si ya era deficiente, con esta epidemia tan agresiva, sale a la luz estas deficiencias con mayor claridad", agregó el jefe de Estado al remarcar la necesidad de llevar a cabo una reforma para que "a futuro no vuelva a ocurrir" que el sistema colapse.



Recordó que el 15 % de los contagiados por el coronavirus requiere atención domiciliaria, pero ya hay "varios hospitales en Lima en que la demanda ya está en su tope".