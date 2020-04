Nueva York registra más de 10,000 muertes por coronavirus

Nueva York, Estados Unidos.

El estado de Nueva York superó las 10,000 muertes por la covid-19 después de que en las últimas 24 horas fallecieran 671 personas, indicó este lunes el gobernador Andrew Cuomo.



Este estado es, de lejos, el más golpeado por la pandemia de Estados Unidos. El gobernador también dijo que la propagación del coronavirus se ha ralentizado en Nueva York, donde han muerto 10,056 personas.



"Cada uno de ellos es una cara, un nombre y una familia que está sufriendo, los neoyorquinos han hecho todo lo humanamente posible" para intentar salvar sus vidas agregó.



El gobernador comparó el número de fallecimientos del coronavirus con el del atentado del 11S, el peor suceso vivido en Nueva York en la historia reciente, y señaló que la enfermedad ya ha matado a más del triple de gente que aquel atentado de 2001, en el que murieron 2,753 personas.

MENOS INGRESOS HOSPITALARIOS Y MÁS ALTAS

El gobernador señaló, sin embargo, que hay "buenas noticias" ya que el número de ingresos hospitalarios ha bajado en las últimas 24 horas.



"Este es el número que hemos estado observando porque teníamos mucho miedo de que el sistema hospitalario se viera sobrepasado", señaló el máximo mandatario de la región, que apuntó además que el número de altas está subiendo.



Pese a la mejora que muestran algunos datos, Cuomo subrayó que aún no se ha hablado de una fecha concreta para reapertura de negocios y la vuelta a la normalidad, aunque dijo que se quiere hacer "lo antes posible".



"Las advertencias son que tenemos que ser inteligentes con la manera en la que volvemos a abrir (negocios y colegios)", agregó el gobernador, que apuntó a una "estrategia segura para la salud pública que sea consistente con la economía".



Por su parte, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, aseguró que la situación en la ciudad está mejorando, y reveló un importante descenso en el número de intubaciones diarias, aunque subrayó que no se puede confirmar que se trate de un progreso definitivo.



"Me alegra muchísimo poder decir que, justo cuando pensábamos que las cosas se iban a poner peor, hemos empezado a ver mejoras", dijo De Blasio, a la vez que señaló que es "importante no llegar a demasiadas conclusiones con demasiada rapidez".

Aunque en esta ocasión el alcalde no habló del número de fallecidos por el coronavirus en la ciudad, apuntó que hace solo una semana la Gran Manzana estaba registrando de 200 a 300 intubaciones diarias de media, una cifra que para el miércoles había bajado hasta las 100, y en la actualidad se halla en 70.



De Blasio aseguró que esta buena noticia cierra una semana "dura y dolorosa" para los neoyorquinos, a la vez que anunció que a finales de la semana que viene esperan tener activos varios centros de pruebas en las zonas más desfavorecidas de la ciudad, que a la vez han sido las más golpeadas por la pandemia, para ayudar a reducir el ritmo de infecciones.



Además, después de haber denunciado durante semanas que la metrópolis no contaba con suficiente material de protección para el personal médico de la ciudad y más respiradores, el alcalde dijo que los próximos siete días se presentan "cómodos" en ese sentido.



En cuanto a nuevas medidas, Cuomo anunció dos nuevas órdenes ejecutivas para el estado, una que obliga a los empleadores a proporcionar mascarillas quirúrgicas a todos los trabajadores que entren en contacto con el público, y otra ampliando las condiciones por las que una persona puede hacerse la prueba de anticuerpos.