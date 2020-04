Tomarse la temperatura: consejos para seguir un síntoma clave del coronavirus

Washington, Estados Unidos.

Después que me dijeran que había estado expuesta al nuevo coronavirus, intenté seguir el mejor consejo médico. Empecé a trabajar desde casa. Me aislé socialmente. Y me "auto-controlé" para detectar signos de infección. O, al menos, lo intenté.



Los síntomas de COVID-19 parecen bastante claros. Tos seca y dificultad para respirar. Fatiga. Fiebre.



Para rastrear todo eso, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan que las personas que hayan estado expuestas se tomen la temperatura dos veces al día. Como alguien que cubre el brote, entiendo la solidez de este consejo.



Existe una escasez nacional de diagnósticos de coronavirus, por lo que los proveedores de atención médica están tratando de reservar pruebas para las personas que han estado expuestas, son sintomáticas o tienen un claro riesgo de complicaciones peligrosas.

LA AVENTURA DE CONSEGUIR UN TERMÓMETRO

Lo que no indican las pautas de los CDC: tomar la temperatura se ha convertido en algo sorprendentemente difícil.



Especialmente cuando, como la mayoría de mis veintitantos amigos, no tienes un termómetro. Llamé a mi CVS local. Se agotaron. Un amigo me dijo que había ido a cuatro tiendas en nuestro vecindario y había vuelto con las manos vacías. Mi hermano gemelo pudo encontrar uno, pero vive en Connecticut, a casi 400 millas de mi apartamento en Washington DC.



Cuando busqué en internet, descubrí que tendría que esperar semanas o meses para obtener un termómetro, a menos que estuviera dispuesta a pagar al menos 50 dólares. No estaba.



Como no tenía síntomas, todavía me sentía cómoda saliendo a correr o haciendo yoga en mi cocina, decidí esperar y monitorear. Han pasado oficialmente dos semanas, y mis únicos síntomas son fiebre de encierro y ansiedad existencial. El coronavirus no se ha manifestado.



Pero, ¿hice bien? ¿Qué deberían hacer las personas en mi situación?



Hice lo que haría cualquier periodista de salud. Investigué y llamé a expertos.



Sus consejos fueron reconfortantes. Derrochar plata en un termómetro caro no es la acción correcta, especialmente si no muestras síntomas. Hay otras formas de averiguar si tienes fiebre o si estás en riesgo de complicaciones por COVID-19. Y vale la pena considerar algunos principios básicos.

EL NÚMERO VARÍA

En primer lugar, para los que ya tenían un termómetro, o pudieron comprar uno como mi hermano, el número que está buscando varía.



Siempre nos han enseñado que la temperatura humana promedio es de 98.6 grados Fahrenheit (37 grados centígrados). Pero no siempre es así. Una investigación publicada este año sugiere que la temperatura promedio es un poco más baja, quizás 97.9 (36,6). Difiere de una persona a otra, según factores como el peso corporal, la altura, el clima, la edad o el género.



“Algunas personas dicen: ‘Oh, tengo una temperatura baja’, ‘Oh, tengo una temperatura alta’. Es correcto, hay una variación", dijo el doctor William Schaffner, profesor de medicina preventiva y enfermedades infecciosas en la Universidad de Vanderbilt.



En general, debes estar atento a una temperatura de 100.5 grados Fahrenheit (38 centígrados) o más.



Pero el momento también importa. Es posible que algunas personas que tienen fiebre no registren un número alto por la mañana, pero sí por la tarde. Eso se debe a que la temperatura corporal es más baja por la mañana y alcanza su punto máximo por la noche, generalmente de 4 a 9 pm.



Si te estás tomando la temperatura dos veces al día, al menos una de las veces debe hacerse durante esa ventana, e idealmente a la misma hora todos los días, para tener en cuenta la fluctuación diaria.



El doctor Leigh Vinocur, médico y vocero del Colegio Estadounidense de Médicos de Emergencia, dijo que un factor a considerar cuando se usan termómetros orales: si acabas de tomar café caliente, agua o helado, espera un poco antes de tomarte la fiebre.

¿SON ALGUNOS TERMÓMETROS MEJORES QUE OTROS?

Si no puedes encontrar un termómetro, todos me lo dijeron, no te preocupes. (¡Hay muchas otras cosas de las que preocuparse!) Pero si tiene opciones, no necesitas nada lujoso.



Los modelos de alta tecnología, como el termómetro inteligente Kinsa, rastrean y mapean donde las personas registran fiebres. Esto se ha promocionado como una forma de ayudar a predecir la propagación de la enfermedad. Pero son caros. Cuando están en stock, se venden por entre 35 y 69 dólares, según el sitio web del fabricante.



Hay otros termómetros digitales que usan tecnología infrarroja para escanear la frente de alguien… ¡desde cierta distancia! y dar una lectura precisa de la temperatura.



Estos son los tipos utilizados en entornos de alto tráfico como el aeropuerto, o antes que los periodistas puedan ingresar a las sesiones de prensa de la Casa Blanca, lugares en donde no quieres colocar el mismo termómetro en la frente de varias personas, propagando gérmenes.



Cuando están en stock (y, de nuevo, muchos están agotados), pueden costar entre 60 y 80 dólares. Eso no incluye el envío, si lo pides por internet.



Pero no necesitas esos dispositivos ultra modernos, especialmente en casa.



"No tienes que tener el más caro. Puedes conseguir uno barato”, enfatizó el doctor Brad Uren, profesor asistente y médico de emergencias de la Universidad de Michigan. Los termómetros simples debajo de la lengua que (normalmente) se venden por menos de 10 dólares son más que suficientes.



Los termómetros para niños sirven para adultos. La única precaución real, me dijeron los médicos, es asegurarse que se limpien adecuadamente entre uso y uso con agua con jabón o alcohol.

Un trabajador verifica la temperatura de un pasajero en el aeropuerto internacional Benito Juárez, en la Ciudad de México, el 1 de abril de 2020. AFP.

MAMÁ SABÍA LO QUE HACÍA

Pero para los que no tenemos termómetros, y no estamos listos para gastar 50 dólares en uno, ¿qué más podemos hacer?



No te preocupes por el número. Una temperatura específica es solo una de las muchas indicaciones de fiebre. Las personas también tendrán escalofríos, sudores, y dolores corporales. Y los médicos no consideran el número exacto para decidir si alguien está enfermo.



Tocar la frente puede ser un gesto menos preciso que una lectura digital, pero generalmente sirve para sospechar si hay enfermedad. No es de extrañar que mi madre confiara en ese gesto para determinar si sus hijos estaban lo suficientemente bien como para ir a la escuela.



Mi compañero de aislamiento social y yo nos hemos designado mutuamente como únicos "evaluadores de la frente" durante este período.



¿Y si estás enfermo y pareces estar registrando una temperatura corporal alta? Llama al doctor. Si estás realmente preocupado (o si, como yo, no tienes un médico de atención primaria), es posible que debas llamar a la sala de emergencias.



Dicho esto, la grave escasez de pruebas de coronavirus y suministros médicos, y pronto de las propias camas de los hospitales, significa que tener fiebre no te llevará al hospital, incluso si tienes coronavirus. Probablemente ni siquiera califiques para una prueba.



Para llegar a ese nivel de preocupación, dijeron los médicos, debes experimentar problemas para respirar tan feos que te sientas sin aliento al caminar incluso a la cocina.



Si eso no sucede, cuídate en casa. Descansa. Aíslate. Lávate las manos. No te toques la cara. Bebe mucho líquidos y toma acetaminofeno.



Por Shefali Luthra (Esta historia fue producida por Kaiser Health News, un programa editorialmente independiente de Ia Kaiser Family Foundation no relacionado con Kaiser Permanene). Versión original en inglés: https://bit.ly/3dM6FZW.