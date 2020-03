¿Cree que tiene síntomas del COVID-19? Esto es lo que debe hacer

The New York Times.



El coronavirus es oficialmente una pandemia, y los estadounidenses están adoptando el "distanciamiento social" para evitar que las enfermedades y muertes potenciales se disparen.



¿Qué pasa si usted tiene fiebre o experimenta falta de aliento? ¿Debe ir corriendo a la sala de emergencias más cercana?



Tal vez no, dado que la mayoría de los casos de coronavirus son leves y no hay necesidad de entrar en pánico, anotan los expertos.

Lo primero que debe hacer es comparar sus síntomas con los que experimentan los pacientes con COVID-19, planteó el Dr. William Jaquis, presidente del Colegio Americano de Médicos de Emergencias (American College of Emergency Physicians, ACEP).



La fiebre, una tos seca y la falta de aliento son los tres síntomas más comunes, señaló Jaquis.



El dolor de cabeza, cuerpo y garganta y la fatiga a veces ocurren, pero se asocian con más frecuencia con la gripe, según los expertos médicos. El COVID-19 raras veces provoca escurrimiento nasal, y estornudar no es un síntoma del virus.



Entonces, evalúe la gravedad de sus síntomas. No vaya corriendo al hospital.



Si puede respirar razonablemente bien o su fiebre responde a remedios sin receta, como el acetaminofén (Tylenol), debe llamar a su médico de familia para hablar sobre sus mejores opciones de atención, aseguran los expertos.



Según la Dra. Aimee Moulin, médica de medicina de emergencias de la Universidad de California, en Davis, "si sus síntomas son leves, puede contactar a su médico de atención primaria, y si siente que puede arreglárselas en casa, se conseja a las personas que se pongan en autocuarentena".



Pero no vaya al consultorio de su médico sin llamar primero. Pida una cita para que puedan encontrarse con usted en el parqueo, darle una máscara facial, y llevarlo al consultorio a través de una ruta que exponga el menor número de personas a la enfermedad.



"La sugerencia oficial es que las máscaras faciales no lo protegen a usted de los demás", comentó Jaquis. "Protegen a los demás de usted". Si es posible, su médico le hará una prueba del coronavirus.



Las personas que no tengan un médico de atención primaria deben comunicarse con su departamento de salud local para recibir orientación respecto a sus síntomas y a las pruebas, planteó Jaquis. Las autoridades de salud pública locales también deberían poder informarle sobre otras opciones para la realización de las pruebas en su área.



El tiempo de entrega promedio de una prueba del COVID-19 es de dos días, dijo Moulin.

Llame a emergencias



Las personas que están suficientemente enfermas como para tener que ir al hospital, por ejemplo si no pueden respirar con facilidad o sienten que se van a desmayar, deben llamar al 911 o acudir al departamento de emergencias más cercano, recomienda el ACEP.



Las que pertenecen a grupos de alto riesgo, como los adultos mayores y las personas con unos sistemas inmunitarios debilitados, también deben pensar en acudir al departamento de emergencias, dijo Moulin.



"Aconsejamos a esas personas que acudan a su departamento de emergencias si lo necesitan", enfatizó Moulin.



El coronavirus no tiene cura. Las personas que están enfermas en casa deben monitorizar sus síntomas, descansar y permanecer hidratadas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU.



La mejor forma de combatir al coronavirus es no infectarse en primer lugar. Según los expertos, la mejor forma de lograrlo es lavarse las manos con frecuencia, evitar a las personas enfermas y el "distanciamiento social", o evitar a los grandes grupos. El lunes, una actualización de las nuevas directrices de la Casa Blanca instaron a todos los estadounidenses a evitar las reuniones de 10 o más personas durante los próximos 15 días.