Coronavirus en Chile vuelve a sumar cuatro muertos y los contagiados superan los 3,000

Santiago de Chile, Chile.

El Ministerio de Salud de Chile informó este miércoles de que se han producido cuatro nuevas muertes por coronavirus en el país, sumando un total de 16 hasta la fecha, y que el número de contagios ascendió hasta las 3,031 personas.



En las últimas 24 horas se registró un aumento de 293 nuevos casos y cuatro decesos respecto a la jornada anterior, abundó el ministro de Salud, Jaime Mañalich.



El alto funcionario detalló que los cuatro nuevos fallecidos se corresponden con adultos mayores, dos mujeres y dos hombres de edades entre los 58 y los 82 años, que no fueron tratados en Unidades de Tratamientos Intensivo.



Mañalich informó también de que se contabilizan 31 paciente críticos "en riesgo vital".



Asimismo, indicó que "234 personas se han recuperado e la enfermedad, cumplieron los 14 días de cuarentena desde que se contagiaron y por lo tanto ya no son capaces de transmitir el corononavirus"



El alto funcionario ilustró también la existencia de 152 pacientes conectados a ventiladores mecánicos y señaló que la cantidad de ventiladores disponibles a nivel nacional es de 240.



Así, Mañalich calificó el bajo número de ventiladores como un "talón de Aquiles" del sistema, aunque aseguró adelantos de compra y protocolos para convertir máquinas de anestesia y ventiladores mecánicos pediátricos en ventiladores para adultos.



Además, empresas chilenas ya estarían fabricando prototipos de acuerdo al plano técnico liberado por Massachusetts Institute of Technology, aseguró el ministro.



El país austral se encuentra bajo el estado de excepción por catástrofe, con toque de queda desde las 22.00 horas hasta las 5.00 horas del día siguiente, con las clases suspendidas hasta mayo y con las fronteras, los centros comerciales, los cines, los restaurantes y los comercios que no sean de primera necesidad cerrados.



Los expertos esperan que el pico de contagios se dé entre finales de abril y principios de mayo, lo que ha obligado a postergar el histórico plebiscito constitucional que estaba previsto para el 26 de abril y que estaba llamado a calmar las graves protestas sociales contra la desigualdad que estallaron el pasado octubre.



El Gobierno chileno ha descartado hasta el momento decretar la cuarentena obligatoria en todo el territorio, como han hecho otros países vecinos con menos casos como Argentina, Bolivia, Colombia y Perú, que ya llevan varios días con la población confinada en sus casas.



La estrategia del Ejecutivo pasa por una "cuarentena progresiva" y hasta la fecha contempla seis comunas de Santiago de Chile, además de otras zonas del país como Chillán, Osorno, Puerto Williams, San Pedro de la Paz o Caleta Tortel, aunque en este último lugar ya fue levantado.



En total, alrededor de 2 millones de personas se encuentran bajo cuarentena total, de una población de unos 18 millones.