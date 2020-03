Costa Rica abre un hospital exclusivo para el COVID-19 y contabiliza 347 casos

San José, Costa Rica.

Costa Rica alcanzó este martes un total de 347 casos de COVID-19, 17 más en las últimas 24 horas, y abrió un hospital para atender exclusivamente a pacientes confirmados con el nuevo coronavirus.



El presidente costarricense, Carlos Alvarado, inauguró el Centro Especializado de Atención de Pacientes con COVID-19 (CEACO), sitio que permitirá brindar cuidado especial a 88 pacientes con complicaciones derivadas del COVID-19 de forma simultánea y que será operado por un equipo de cerca de 1.350 trabajadores.



Hace 11 días iniciaron las labores de transformación del Centro Nacional de Rehabilitación, que se dedicaba a rehabilitación física, hacia uno especializado para COVID-19 que incluye toda una nueva instalación eléctrica, un sistema nuevo de distribución de gases médicos, servicio de fibra óptica de telecomunicación, camas, equipos ventilares, rayos x y aspiradores que fueron comprados para atender la emergencia.



"Viendo esto, que se ha hecho en 11 días, lo que demuestra es que Costa Rica es capaz de hacer las cosas, somos capaces de vencer al COVID-19, pero por eso también se deben seguir las recomendaciones", manifestó Alvarado durante un recorrido en el centro especializado transmitido vía internet y por la televisión estatal.



Este recurso humano, infraestructura y equipamiento permitirá atender dos tipos de pacientes, aquellos que requieren de soporte a través de un ventilador pulmonar y un monitoreo más intensivo y otros pacientes que requieren estar internados por la patología de COVID-19, pero que son considerados intermedios.



Para la atención de la emergencia, la Caja Costarricense de Seguro Social, que administra los hospitales públicos, ha invertido 16 millones de dólares que incluye la transformación del centro de rehabilitación, así como la compra de equipos para todo el país como ventiladores pulmonares, rayos X transportables, equipos de oxigenación por membrana extracorpórea, camillas especiales, bombas de difusión, entre otros.



Por su parte, el ministro de Salud, Daniel Salas, confirmó que el país acumula hasta este martes un total de 347 casos positivos de coronavirus COVID-19, 17 más en las últimas 24 horas. Del total hay 15 hospitalizadas, de los que 8 se ubican en cuidados intensivos.



En conferencia de prensa virtual, Salas indicó que hay 167 mujeres y 180 hombres entre los 1 y 87 años. Además dos personas han fallecido y cuatro están recuperadas, desde que se confirmara el primer caso el 6 de marzo.



"Esto demuestra que somos capaces, que el sistema es capaz de hacer esta adaptación y tener camas adicionales, pero igual hago un llamado a seguir haciendo el distanciamiento físico, porque nuestra misión es que estas 88 camas adicionales no se ocupen, si acatamos las medidas no vamos a llenar estas camas", destacó Salas.



Costa Rica mantiene cerradas sus fronteras para el ingreso de extranjeros, ha suspendido el curso lectivo y eventos masivos, y ordenó el cierre de sitios como bares, discotecas, parques, parques nacionales, playas, entre otros, como medidas de prevención.



El Gobierno no ha establecido una cuarentena obligatoria, excepto para la gente que regresa del exterior, y ha pedido a la población que se quede en casa.



Además, existe una prohibición a la circulación de vehículos después de las 22.00 horas entre semana, y después de las 20.00 horas los fines de semana.