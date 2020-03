AMLO apela a la no intervención en caso de EEUU contra Maduro

Ciudad de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, apeló este jueves a los principios de no intervención y de la autodeterminación de los pueblos de la Constitución de su país, cuestionado por su posición ante los cargos presentados por EEUU contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.



"Vamos a ver qué fue lo que sucedió y para no equivocarnos lo mejor es apegarnos a lo que establece nuestra Constitución en el artículo 89 respecto a la no intervención. Es un principio, independientemente de otras cosas", dijo López Obrador en su conferencia de todos los días en Ciudad de México.



El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves cargos contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y otras 14 figuras del chavismo, así como contra dos disidentes de la antigua guerrilla colombiana FARC por narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo.



"Tengo un mensaje para los altos cargos del chavismo: la fiesta se les está acabando", manifestó en una rueda de prensa la fiscal general del distrito sur de Florida, Ariana Fajardo Orshan.



Los fiscales de Florida y Nueva York, donde se presentaron los cargos, aseguran que durante los últimos 20 años, desde que el difunto presidente Hugo Chávez asumiera el poder en 1999, el Ejecutivo venezolano ha estado conspirando con las FARC para ingresar en territorio estadounidense toneladas de cocaína.

Vea: Los hombres fuertes de Maduro por los que ofrece 50 millones de dólares



En tanto, el fiscal general de Estados Unidos, William Bar, aseguró que desde 1999 Maduro y otros altos cargos del chavismo, como Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), forman parte del Cártel de los Soles, cuyo nombre se refiere a las insignias que llevan en los uniformes los militares venezolanos de alto rango.



Para llevar a los acusados ante la Justicia, Estados Unidos ofreció 15 millones de dólares por cualquier información que lleve al arresto de Maduro, 10 millones por Cabello y otros 10 millones por cualquier pista que lleve a la detención de una de estas tres figuras: el vicepresidente económico Tareck El Aissami; el exgeneral venezolano Hugo Carvajal, y el exjefe militar Cliver Alcalá Cordones.



En total, Estados Unidos presentó cargos contra 15 funcionarios o exfuncionarios venezolanos. EFE