¿Nuevo síntoma?: Enfermera advierte de extraña coincidencia entre pacientes con coronavirus

Washington, Estados Unidos.



La pandemia del coronavirus mantiene en vilo al mundo, y al no existir aún una vacuna e incrementar las muertes a diario, gran parte de los esfuerzos de la comunidad sanitaria global se ha centrado en estudiar y descifrar el comportamiento de pacientes con Covid-19.



Chelsey Earnest, enfermera que trabaja en el asediado Life Care Center en Kirkland, Washington, reveló nueva información sobre el virus Covid-19, en diálogo con la cadena CNN.



Lea más: Acusan de terrorismo a dos hombres en EEUU por toser y decir tener coronavirus



La enfermera que ha visto agonizar y morir a decenas, cree que un nuevo síntoma podría estar extendiéndose entre los positivos que enferman del nuevo microorganismo nacido en Wuhan, China.



Earnest contó que los ojos rojos eran "la señal más importante" de los residentes que tenían Covid-19. "Es algo que presencié en todos los pacientes. Tienen, como... ojos de alergia. La parte blanca del ojo no es roja. Es más como si tuvieran una sombra de ojos roja en el exterior de sus ojos", reveló la enfermera.



Chelsey Earnest en entrevista con CNN.



El descubrimiento de Chelsey Earnest, quien ve decenas de casos por días, es diferente y no responde a ningún otro síntoma conocido hasta el momento, incluidos aquellos nuevos que incluyen la pérdida del olfato y el gusto por algunos días.



Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos no tienen ojos rojos, ni ningún problema ocular, en su lista.



Lea más: El Papa implora "misericordia para la humanidad" golpeada por coronavirus



"Hemos tenido pacientes que solo tenían los ojos rojos como el único síntoma que vimos e ir al hospital para luego fallecer", dijo la mujer. Esta información, desde luego, fue compartida por Earnest con sus superiores, que ya están al tanto del síntoma. En caso de tener "ojos rojos", los médicos de urgencias conseguirán de inmediato una cama.



Uno de las más reconocidas instituciones médicas de los Estados Unidos lanzó un alerta a sus profesionales y actualizó información relacionada con el Covid-19. La Academia Americana de Oftalmología indicó que "varios informes sugieren que el virus puede causar una conjuntivitis folicular leve que de otro modo no se puede distinguir de otras causas virales, y posiblemente se transmite por contacto de aerosol con la conjuntiva".

C oronavirus en Estados Unidos

La cifra de muertes por el nuevo coronavirus en Estados Unidos​ subió el martes a 600, mientras el número de casos confirmados llegó a 49,768, según el recuento de la universidad Johns Hopkins, usado como referencia en el país. Nueva York tiene la mayoría de los contagios: ya superan los 25,000.



Lea más: EEUU usará la sangre de quienes superaron el COVID-19 para tratar a enfermos



Estados Unidos es el tercer país en número de casos registrados, detrás de China e Italia. La tasa de mortalidad sobre los casos reportados es ahora del 1,2%, aunque se cree que el número de infectados es ampliamente mayor, lo que disminuiría la tasa.