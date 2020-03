Bukele ordena construir hospital más grande de América Latina por pandemia

San Salvador.

El Gobierno de Nayib Bukele anunció que convertirá el Centro de Ferias y Convenciones (CIFCO) en un hospital temporal como medida preventiva ante la crisis sanitaria mundial provocada por la pandemia de coronavirus.

El hospital contará con 300 unidades de cuidados intensivos y 2,000 camas hospitalarias, convirtiéndose en una de las instalaciones sanitarias más grandes de América Latina.

Bukele informó que su Gobierno hará una inversión de 70 millones de dólares en las instalaciones de CIFCO para atender en un futuro a los pacientes que se contagien con el letal virus.





El mandatario agregó que ya se iniciaron los trabajos de modificaciones y construcción en las instalaciones del complejo de la exferia internacional y que estará listo para recibir a los eventuales infectados en un plazo de al menos un mes.

“Vamos a construir el hospital más grande de Latinoamerica, hemos instruído al Centro Internacional de Ferias y Convenciones, al Ministerio de Obras Públicas, al Ministerio de Salud, a convertir al Cifco en el hospital más grande Latinoamerica”, dijo Bukele durante una conferencia.

El presidente millennial justificó la medida afirmando que el sistema de salud no se dará abasto ante una potencial epidemia del Covid 19.



“Incluso el (sector) privado porque es pequeño y no va a dar abasto. Un sistema colapsado no va a poder hacer distinción... va a tener que ser atendido en la cama que esté disponible”, dijo.



Bukele indicó que el nuevo hospital se parecerá al construido en diez días en Wuhan, China, epicentro del letal virus, que tenía la capacidad para atender a 2,000 pacientes.

El gobierno salvadoreño redobló la prevención ante el avance de la pandemia del nuevo coronavirus, del cual no hay ningún caso confirmado en el país.