China pasa de ser la cuna del virus a temer el efecto 'boomerang'.   

Pekín, China.

El caso de una persona que regresó de Irán contaminada provocó este jueves gran preocupación en las redes sociales. Las autoridades centrales y locales anunciaron mayores controles a viajeros procedentes del extranjero.



La epidemia, surgida en diciembre en Wuhan (centro), ha afectado a más de 78.000 personas en China, entre las cuales más de 2.700 fallecieron.



Pero, un mes tras la puesta en cuarentena de Wuhan y su región, el número de muertes diarias en China cayó este jueves a 29, en tanto a mediados del mes superaba las cien.

Por otra parte, la epidemia progresa en el resto del mundo, sobre todo en Italia, Irán, Corea del Sur y Japón. La OMS destacó el miércoles que el número de nuevas infecciones diarias ahora es menor en China que en el resto del mundo.



Así, el gobierno chino evalúa "medidas de prevención y control precisas" para recién llegados, señaló el ministerio de Relaciones Exteriores.



En cuanto a Pekín, el miércoles anunció haber impuesto una cuarentena de 14 días a personas provenientes de países "seriamente afectados" por la epidemia, sin especificar cuáles.



Centenares de surcoreanos se encuentran en cuarentena en el este del país tras detectarse casos sospechosos de COVID-19 en dos aviones

Periplo inquietante

Pero los internautas reaccionaron sobre todo al caso de una persona contaminada llegada desde Irán el 20 de febrero, un día después del anuncio de los primeros casos en este país.



La persona --no trascendió el sexo--, finalizó su viaje en Ningxia (norte), según autoridades de esta región autónoma musulmana, detallando su itinerario en un comunicado.



Ésta, de nacionalidad china según Global Times, voló desde Teherán a Moscú y luego a Shanghái, donde abordó un tren nocturno a Lanzhou (noroeste), antes de llegar a su destino.



Además, precisaron los asientos que ocupó en los aviones para que se identifiquen quienes pudieron estar en contacto con ella.



Se reveló el número de su habitación de hotel en Lanzhou y que utilizó una silla de masajes en una estación de trenes.

Fugada de Wuhan

El caso generó innumerables comentarios en la red social Weibo y unos 100 millones de visitas.



"No podemos arruinar todos los esfuerzos de China solamente por una llegada desde el exterior", destaca un usuario, mientras que en el último mes millones de chinos no abandonan sus hogares o lo hacen portando una máscara médica.



Además de Irán, la amenaza potencial de países vecinos alarma a la prensa.



Los viajeros provenientes de Japón y Corea del Sur "no deben tener un trato preferencial que les permita franquear fácilmente la red de prevención y control china", argumenta el Global Times con tono nacionalista.

Pero surgen temores sobre lo seguro del sistema de cuarentena tras conocerse que una mujer logró salir de Wuhan, supuestamente aislada, para viajar a Pekín en auto.



El ministerio de Justicia confirmó que la mujer, infectada, llegó a Pekín tras ser liberada de una prisión en Wuhan, donde hay 300 personas contaminadas.



Ante el estupor provocado se abrió una investigación.