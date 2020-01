Uno de los fundadores del Isis es el sustituto de Al Bagdadi

Damasco, Siria.

Uno de los fundadores y principales ideólogos del grupo yihadista Estado Islámico (Isis) fue identificado por varios servicios de inteligencia como el sucesor de Abu Bakr al Bagdadi al frente de la organización, indicó el lunes el diario británico The Guardian.



Poco después de la muerte de Al Bagdadi en una operación de Estados Unidos en Siria, a finales de octubre, el grupo Isis nombró a Abu Ibrahim al Hashemi al Qurashi como el nuevo "califa de los musulmanes". Pero a este último los analistas no lo conocían, algunos incluso llegaron a dudar de su existencia, y un responsable estadounidense de alto rango lo llegó a calificar de "perfecto desconocido".



Según The Guardian, que cita a responsables de dos servicios de inteligencia que no precisó, la organización está dirigida por Amir Mohamad Abdel Rahman al Maula al Salbi, uno de los fundadores del grupo, "considerado como uno de sus ideólogos".



Originario de una familia de la minoría turcomana de Irak, es uno de los pocos miembros de la dirección del Isis que no son árabes. Graduado por la universidad de Mosul, habría jugado un papel clave en la persecución de los yazidíes, una comunidad religiosa ancestral que estuvo en el punto de mira de los yihadistas de Irak en 2014.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el 27 de octubre la muerte de Al Bagdadi durante una intervención la noche anterior en el noroeste de Siria, a unos kilómetros de la frontera turca.



Desde que se autoproclamó en 2014 "califa" de un territorio que llegó a contar con hasta 7 millones de habitantes, a caballo entre Siria e Irak, Al Bagdadi se convirtió en el hombre más buscado del mundo.