Trump revela la supuesta identidad del denunciante del Ucraniagate

Washington, Estados Unidos.

El Partido Republicano estadounidense pidió a su líder, el presidente Donald Trump, que mostrara más moderación en Twitter tras las numerosas críticas recibidas por el mandatario tras revelar la identidad de un hombre que es considerado como el denunciante que desencadenó el proceso de juicio político.



Trump retuiteó una publicación que incluía el nombre del funcionario de la CIA en el centro del escándalo de Ucrania, un acto que podría violar el anonimato garantizado por ley a los denunciantes.



"Si el presidente tuiteara un poco menos, no causaría daño cerebral", dijo el senador republicano John Kennedy, un aliado clave de Trump a Fox News Sunday.



Trump terminará 2019 como el tercer presidente en la historia de Estados Unidos en ser sometido a un proceso de destitución, después de ser acusado de presionar a Ucrania para que investigara a Joe Biden, uno de sus rivales en su candidatura de reelección para 2020.



Es poco probable que la acusación de abuso de poder y obstrucción del Congreso liderada por la Cámara de Representantes sea aprobada por el Senado controlado por los republicanos, en un juicio que se espera comience en enero.



Pero Trump parece cada vez más frustrado porque no se ha fijado una fecha para el juicio en medio de un enfrentamiento partidista sobre sus reglas.

El retuit del denunciante ya no era visible en la cuenta de Twitter del presidente el sábado por la mañana, aunque no estaba claro quién lo había eliminado.



El grupo de acción política The Democratic Coalition tuiteó el domingo que "mientras Trump ha respaldado repetidamente los esfuerzos para desenmascarar al denunciante, su retuit marca la primera vez que envía directamente el supuesto nombre a sus 68 millones de seguidores".



Noah Bookbinder, quien lidera Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington (Crew, en inglés), publicó que "el presidente que usa su poder y posición para exponer y amenazar implícitamente al denunciante de Ucrania está, como tantas otras cosas que ha hecho, completamente fuera de lugar".