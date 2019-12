El Papa preside un acto en Roma con cinco primeras damas de Latinoamérica

Roma.



El papa Francisco presidió hoy un acto de la fundación Scholas Occurrentes en Roma, que contó con la presencia de las primeras damas de Argentina, Fabiola Yañez; Brasil, Michelle Bolsonaro; Colombia, María Juliana Ruiz; Belice, Kim Simplis Barrow, y Paraguay, Silvana Abdo Benítez.



El pontífice argentino acudió al Palacio de San Calixto, un pequeño palacete en Roma en el que esta fundación tiene su sede, en torno a las 16.00 horas locales (15.00 GMT).



El acto duró dos horas y en él Jorge Bergoglio inauguró desde Roma la nueva sede de esta fundación en Los Ángeles y conectó por videoconferencia con jóvenes de Haití, que le invitaron a visitar el país con una canción titulada "¿Cuándo vas a venir?".



El evento contó con la presencia de la diseñadora y empresaria Tamara Falcó, hija del marqués De Griñón e Isabel Preysler, como maestra de ceremonias, y de otras personalidades del mundo de la cultura, la política y el arte, además de jóvenes de distintos países.



Falcó anunció que Ecuador y Scholas han firmado un acuerdo para llevar próximamente la actividad de la fundación al país latinoamericano.



El papa dirigió unas palabras a los asistentes, celebró la labor que desarrolla Scholas en todo el mundo y dijo que aporta "libertad" a los jóvenes, porque apuesta por lo que cada uno tiene "en su corazón, que es la capacidad de crecer y hacer su futuro".



"Scholas crea para la libertad. Esta es cosa que decía con las primeras damas, que Scholas no hace proselitismo, crea libertad, porque apuesta a eso que cada uno tiene en su corazón, que es la capacidad de crecer y hacer su futuro", señaló.



Francisco animó a los jóvenes a desinhibirse en grupo, a expresarse con creatividad y con poesía.



"Lo que Scholas 'gatilla' en cada uno es poesía. Poesía no quiere decir alienarse en cosas que están volando por arriba, sino es creatividad. El hombre y la mujer o son creativos o permanecen chicos, no crecen, lo que te hace crecer es la creatividad", expuso, en un discurso improvisado.



Scholas Occurrentes es una organización Internacional de Derecho Pontificio (creada por el Vaticano) presente en 190 países y que, por medio de su red, integra a más de 400.000 centros educativos. EFE