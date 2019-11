Henry Kissinger: conflicto comercial China-EEUU podría convertirse en guerra

Pekín.



El exsecretario de Estado norteamericano Henry Kissinger aseguró este jueves que si Estados Unidos y China no resuelven su conflicto comercial podrían enfrentarse en una guerra.



"Si se permite que el conflicto se desarrolle sin restricciones, el resultado podría ser aún peor de lo que fue en Europa", dijo el exdiplomático, de 96 años, en Pekín durante el foro Bloomberg New Economy.



"La Primera Guerra Mundial estalló debido a una crisis relativamente menor (...) y hoy las armas son más poderosas", añadió.



Las tensiones entre las dos primeras economías mundiales no son solo económicas sino también diplomáticas.

LEA: Policía chilena suspende uso de perdigones contra protestas



Pekín critica las operaciones navales de Estados Unidos en el Mar de la China Meridional, al tiempo que Washington denuncia los arrestos masivos de uigures o apoya a los manifestantes prodemocracia en Hong Kong.



"China es un país económico importante. Y nosotros también", dijo Kissinger. "Y por eso estamos obligados a pisarnos los pies en todo el mundo", aseguró.



Kissinger fue el secretario de Estado del presidente Richard Nixon y en 1971 reanudó las relaciones con la China comunista. Desde entonces ha seguido en contacto con las autoridades del país y el año pasado se reunió con el presidente Xi Jinping en Pekín.