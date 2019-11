Nuevo tiroteo en California deja cuatro muertos

California, Estados Unidos.

Al menos cuatro personas murieron a tiros y otras seis resultaron heridas el domingo por la noche cuando una persona armada irrumpió en una residencia privada de la ciudad de Fresno, en California, donde varias personas, entre ellas niños, se habían reunido para ver un partido de fútbol americano.



La policía indicó que había al menos 35 personas en la casa, en una "reunión de familia", cuando un sospechoso entró al patio trasero y abrió fuego.



"Todo el mundo estaba viendo el fútbol cuando el sospechoso llegó a la residencia, se escabulló al patio trasero y abrió fuego", el jefe adjunto de la policía, Michael Reid, a periodistas en el lugar.





"Tres personas murieron en el lugar, todos hombres de entre 25 y 30 años. Otro herido que estaba en condición crítica y fue trasladado al hospital, donde falleció", añadió el oficial, explicando que las víctimas tenían rasgos asiáticos.



Las otras seis personas heridas están fuera de peligro.



Según este responsable, no se descarta que haya más de un sospechoso. El autor o autores de los disparos se dieron a la fuga y la policía está rastreando el lugar, examinando las cámaras de vigilancia e interrogando a vecinos, que fueron quienes alertaron a la policía.



El teniente Bill Dooley, portavoz de la policía, informó por su parte que los agentes "irán puerta a puerta, buscarán cámaras de vigilancia y testigos adicionales para reconstruir qué pasó esta noche".



"No tenemos sospechosos o información sobre sospechosos, tampoco de vehículos" por el momento, explicó.



El motivo de la matanza también está investigándose, informó Reid, indicando que por ahora no hay indicios de que se trate de un enfrentamiento de pandillas.



"Vamos a hacer todo lo que podamos para averiguar quiénes son los agresores y llevarlos ante la justicia", siguió Reid. "Queremos enviar nuestras oraciones a las familias y a los supervivientes de este tiroteo sin sentido".



"Gracias a Dios, ningún niño resultó herido", siguió el responsable.

Vea: Rescatan a 387 migrantes y detienen a 13 coyotes en México



Choua Vang, un vecino de la casa en que se produjo el ataque, dijo al diario Fresno Bee que otro tiroteo se registró en esa zona la semana pasada.



"Me da miedo de salir a la calle cuando se pone el sol", indicó. "Estamos pensando en mudarnos de este barrio, no sabemos cuantos más tiroteos habrá", dijo.



Estados Unidos ha sido escenario en los últimos años de tiroteos masivos, que han conmocionado a la opinión pública e impulsado el debate sobre la libre tenencia de armas de fuego.



Según el Gun Violence Archive, este año se registraron 370 tiroteos en Estados Unidos. Los dos anteriores al de la noche del domingo en California se produjeron en una residencia en San Diego y en una escuela en Santa Clarita, cerca de Los Ángeles.