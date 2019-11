Los protagonistas de la investigación para un juicio político a Trump

Washington, Estados Unidos.

Algunos han pasado por los comités de la Cámara Baja que investigan al presidente estadounidense, Donald Trump, y otros se resisten a hacerlo, pero todos ellos tienen un papel clave en la pesquisa sobre las presiones a Ucrania que promete derivar en un juicio político contra el mandatario.



Además de Trump y el presidente ucraniano Vladímir Zelenski, ocho funcionarios y exfuncionarios de EEUU han marcado la indagación sobre si el mandatario abusó de su poder al pedir a Ucrania que investigara a uno de sus rivales políticos, el exvicepresidente Joe Biden.



Estos son los protagonistas del caso de Ucrania, que hoy entra en una fase pública con la primera audiencia abierta de la investigación en la Cámara Baja:

La comparecencia en octubre de este teniente coronel del Ejército desbarató el argumento de Trump de que todos los testigos de la investigación tenían información "de segunda o tercera mano" sobre sus presiones a Ucrania. Vindman, el principal experto en Ucrania del Consejo de Seguridad Nacional (NSC, en inglés) de la Casa Blanca, escuchó personalmente la llamada del pasado 25 de julio en la que Trump pidió a Zelenski que investigara a Biden. El militar alertó a sus superiores por considerar que esa petición "no era adecuada", y también escuchó a Sondland decir que no habría reunión con Trump hasta que Ucrania cumpliera con ello.

El testimonio del embajador ante la UE a mediados de octubre generó mucha expectación porque Sondland formó parte del "canal paralelo" que redefinió este año la política hacia Ucrania. Junto al secretario de Energía Rick Perry y el enviado especial para Ucrania, Kurt Volker, Sondland formó un eje conocido como "los tres amigos" que, siguiendo órdenes de Trump , coordinaba la política hacia Kiev con el abogado personal del presidente, Rudy Giuliani. El interés por Sondland ha aumentado porque, tras negar cualquier negligencia en su comparecencia inicial, la semana pasada dijo a los investigadores que el resto de testimonios le habían "refrescado la memoria" y reconoció que él mismo comunicó en septiembre a Kiev que no les entregarían la ayuda hasta que investigaran a los demócratas.

5 MICK MULVANEY, LA MANO DERECHA DE TRUMP

El jefe de gabinete de Trump cometió un sonado error en octubre al reconocer ante la prensa que la Casa Blanca retuvo la asistencia militar a Ucrania con el objetivo de que Kiev investigara a los demócratas y las elecciones de 2016, aunque después intentó dar marcha atrás y negó que se condicionara la entrega de esa ayuda.



Pero su papel en la trama no se reduce a esa anécdota: Vindman y otros testigos han afirmado que Mulvaney tenía un acuerdo con Sondland para comunicar a los ucranianos que no lograrían una reunión con Trump si no investigaban a los demócratas.