“A la cárcel o a la presidencia”, la consigna de Carlos Mesa en Bolivia

La Paz, Bolivia

El opositor y expresidente, Carlos Mesa, advirtió este lunes de que no se rendirá hasta que termine o en prisión o en la presidencia de Bolivia, en su pugna con el presidente del país, Evo Morales, al que acusa de fraude electoral.



"O a la cárcel o la presidencia del país", proclamó Mesa ante una concentración de apoyo de miles de seguidores en La Paz.



"No me rindo (..), no se dobleguen, no se rindan", arengó a sus seguidores, al final de una jornada de protestas que cerró con este acto masivo.



"Estamos aquí miles", aseveró ante los suyos, para reiterar que "no vamos a ceder".



Carlos Mesa fue aclamado en una gran avenida de la zona sur de La Paz con gritos de "presidente" y consignas como "democracia sí, dictadura no", por una multitud con numerosas banderas bolivianas.



Miles de personas asisten este lunes a concentraciones tanto de apoyo como de rechazo a Evo Morales en las ciudades bolivianas de El Alto y La Paz, como cierre de una jornada en defensa de su victoria en las urnas por parte de unos y los otros para denunciar fraude.

Los partidarios de Evo Morales también se han movilizado en apoyo del gobernante



La concentración en la que se espera la presencia del mandatario se desarrolla ya de noche hora local en una avenida de El Alto, la ciudad del altiplano vecina de La Paz.



Bolivia vive continuas protestas desde que tras las elecciones la oposición y movimientos cívicos denunciaran un fraude electoral a favor del presidente, a quien dio por vencedor el resultado definitivo publicado por el órgano electoral.



Las movilizaciones se intensificaron este lunes con paros en las principales ciudades del país y bloqueos en algunas carreteras, en algunos lugares con enfrentamientos entre partidarios y detractores del presidente y con la Policía.



Los resultados definitivos dieron ganador a Morales, del gubernamental Movimiento al Socialismo, con el 47,8 % de los votos, por el 36,51 de Mesa, de la alianza Comunidad Ciudadana.



Esta diferencia del 10,57% le es suficiente al mandatario para ganar en primera vuelta, con tan solo un 0,57 de margen.



La ley electoral exige el 50% de los votos más uno o el 40 con 10 puntos de ventaja sobre el segundo para vencer en primera vuelta, pero cuando no se logran estos porcentajes, se va a segunda ronda entre los dos más votados.