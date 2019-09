Trump pretende reunirse con el agente que lo denunció

Washington, Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos Donald Trump dijo el domingo que quiere y merece reunirse con el denunciante anónimo que se halla en el centro de un escándalo que ha provocado una investigación de juicio político en su contra.

El denunciante, que testificaría próximamente ante el Congreso, según anunciaron legisladores, teme por su seguridad si se revela su identidad, señaló una carta de su abogado publicada por CBS News.

"Como todo estadounidense, merezco reunirme con quien me acusa", así como con toda persona que le haya brindado informaciones, tuiteó Trump en la noche del domingo.

"¿Esta persona estaba ESPIANDO al presidente de los Estados Unidos? !Graves consecuencias", amenazó.

....In addition, I want to meet not only my accuser, who presented SECOND & THIRD HAND INFORMATION, but also the person who illegally gave this information, which was largely incorrect, to the “Whistleblower.” Was this person SPYING on the U.S. President? Big Consequences!