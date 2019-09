Indignación en EEUU tras arresto de dos niños por rabieta en escuela

Florida, Estados Unidos.



Un oficial que arrestó a dos niños de seis años en una escuela de Florida ha sido suspendido y el incidente será investigado, dijo el lunes la policía.



Meralyn Kirkland, la abuela de Kaia Rolle, una de las menores arrestada, dijo que la niña fue detenida después de hacer una rabieta y patear a otro estudiante.



El incidente reavivó el debate sobre el papel de los policías en las escuelas públicas, 46% de las cuales tiene un oficial presente al menos un día a la semana.





El policía reservista Dennis Turner arrestó el pasado jueves a los dos niños, dijo a la AFP el departamento de policía de Orlando en una declaración.



Kirkland dijo a los medios que su nieta sufre de apnea para dormir y que había actuado así por falta de sueño.



La mujer indicó que fue contactada por la escuela y que trató en vano de disuadir al policía del arresto de la pequeña.



"Nadie de seis años debería tener que decir a alguien que estaba esposada y iba en la parte de atrás de una patrulla de policía y que era llevado a un centro juvenil para que le tomaran las huellas dactilares y la foto para la ficha policial", dijo.



La policía de Orlando dijo que el vehículo del policía regresó antes de llegar al centro juvenil y que la niña volvió a la escuela porque Turner no había obtenido el permiso necesario de un supervisor para arrestar a un niño menor de 12 años.



El otro niño de seis años, sin embargo, fue llevado a un centro juvenil antes de ser entregado a sus padres porque el conductor no sabía que no le habían dado luz verde.



Turner fue suspendido de inmediato tras el incidente, dijo el departamento de policía de Orlando.

Los tiroteos mortales en escuelas, incluido uno en Sandy Hook, Connecticut en 2012, y otro en Parkland, Florida, el año pasado, han llevado aun aumento en el número de policías asignados a las escuelas, donde se han desplegado para proteger a los estudiantes y prevenir de la violencia y el uso de drogas.



Sin embargo, su presencia ha resultado controvertida porque pueden arrestar a niños que de otra manera habrían sido disciplinado con procedimientos escolares.



La reticencia del policía en la escuela de Parkland para enfrentar al tirador durante la matanza de 17 personas añadió al debate sobre los méritos para tener policías en las escuelas.