"Amamos a los hispanos": Trump busca el voto latino para su reelección

Nuevo México, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apuesta por obtener el voto hispano para su reelección en 2020 pese a sus medidas discriminatorias hacia los inmigrantes en EEUU.



El magnate realizó ayer un mitin en el Santa Ana Star Center de Nuevo México, donde elogió a la comunidad latina resaltando el mes de la herencia hispana en ese país.

"¿Quién es hispano?”, preguntó el magnate a la multitud que lo acompañaba en el recinto provocando fuertes aplausos.

“Tenemos muchos hispanos, muchos hispanos. Amamos a nuestros hispanos”, agregó el mandatario.

Trump aprovechó para descatar que los hispanos superaron por primera vez los 50,000 dólares de media de ingresos, bajo sus políticas, no la de los demócratas y que el desempleo en esa comunidad se encuentra en niveles históricamente bajos tras su llegada a la presidencia de EEUU.

El magnate defendió sus controversiales políticas contra los indocumentados afirmando que "los hispanos no quieren que les quiten el trabajo, no quieren que los inmigrantes vengan de manera ilegal y quieren el muro”.



Pese a sus elogios, Trump no obtendrá el voto hispano para las elecciones de 2020, según una encuesta de la cadena Univisión y Latino Decisions, que indica que el 73 % de los votantes hispanos registrados en el país votará por el candidato demócrata que gane las primarias mientras que apenas un 16 % lo hará por el mandatario.

En su mayoría, los hispanos aducen que los problemas más importantes para resolver en el país son reducir los costos de las salud (18 %), seguido de detener a Trump y la agenda republicana (17 %) y proteger los derechos de los inmigrantes (17 %).



Por otro lado, el 62 % de esta comunidad considera que el racismo es un "problema grande" en EEUU.



Además, un 78 % de los latinos desaprueba el trabajo de Trump como presidente, mientras que un 22 % lo aprueba, y el 50 % considera que el Partido Republicano está siendo "hostil" con su comunidad.