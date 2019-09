EEUU acusa a Irán del ataque contra petroleras sauditas

Washington, Estados Unidos.

Estados Unidos compartió con Arabia Saudita información según la cual los ataques contra instalaciones petroleras sauditas el fin de semana fueron lanzados desde Irán, publicó el diario The Wall Street Journal.



"Funcionarios estadounidenses compartieron información de servicios de inteligencia con Arabia Saudita y su conclusión es que Irán lanzó más de veinte drones y al menos una decena de misiles contra las instalaciones petroleras sauditas el sábado", informó el periódico estadounidense el lunes citando fuentes cercanas al caso.



Pero los funcionarios sauditas estimaron que Estados Unidos no tenía pruebas suficientes para probar que los ataques habían sido lanzados desde Irán, publicó el diario, y agregó que Estados Unidos tiene previsto brindar a Riad más formación en los próximos días.



Estados Unidos y Arabia Saudita intentan determinar quién fue responsable de los ataques contra dos plantas petroleras sauditas que hicieron caer a la mitad la producción de petróleo del primer exportador mundial de crudo.



Arabia Saudita consideró el lunes que las armas utilizadas en el ataque fueron fabricadas en Irán y señaló que se está investigando el origen de los disparos.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su parte, al ser interrogado por periodistas sobre si creía que Teherán fue responsable del ataque, respondió: "Ciertamente parece así en este momento".

Vea: Precios del petróleo suben tras ataque a Arabia Saudita



El mandatario dijo que su país quería determinar con certeza quién perpetró el ataque y también expresó su determinación a ayudar a Arabia Saudita, aunque matizó que le gustaría "evitar" una guerra.



La ofensiva fue reivindicada por los rebeldes hutíes chiitas de Yemen, un país en guerra civil en el que Riad interviene al frente de una coalición militar desde 2015, junto al gobierno, para intentar frenar la rebelión apoyada por Irán.



Pero el ejército saudita rechazó esta versión y el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, acusó a Irán el sábado al estimar que no había pruebas de que los drones fueran lanzados desde Yemen.