Ex portavoz de Trump debuta como bailarín en Dancing with the Stars

California, Estados Unidos.

Sean Spicer, el polémico ex secretario de prensa de Donald Trump, sorprendió a los estadounidenses al aparecer como un concursante más del reality show "Dancing with the Stars" (Bailando con las Estrellas) el pasado domingo.



Al ritmo del tema 'Spice up your life' de las Spice Girls, Spicer mostró sus mejores pasos de salsa junto a su compañera, Lindsay Arnold, una bailarina de 25 años de edad.





Spicer se dio a conocer en Estados Unidos luego de que defendiera la (falsa) afirmación de Trump de que más de 700,000 personas habían asistido a la toma de posesión del magnate.



El portavoz del mandatario estadounidense renunció seis meses después a su cargo tras una serie de escándalos y desavenencias con Trump.



Lo sustituyó Sarah Sanders, quien continúo con la misma línea confrontativa contra los periodistas que cubren la Casa Blanca.

Vea: EEUU acusa a Irán del ataque contra petroleras sauditas



Spicer había desaparecido de la esfera pública hasta que este domingo se enfundó una camisa de vuelos, un pantalón blanco y simulando que tocaba unos bongos.



Ante las críticas al programa por la participación del ex funcionario, el productor Tom Bergeron, afirmó que la cadena espera que "sea un respiro alegre frente al agotador clima político y libre de inevitables reservas divisorias de cualquier afiliación partidaria".