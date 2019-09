Sigue el 'Sharpie-gate', el lío sobre Dorian y Alabama que obsesiona a Trump

Washington, Estados Unidos



El llamado 'Sharpie-gate' siguió el viernes generando titulares en Estados Unidos: cinco días después de decir que el huracán Dorian amenazaba al estado de Alabama, el presidente Donald Trump continuó afirmando que tenía razón.

El mandatario recordó el tema esta semana a sus más de 60 millones de seguidores en Twitter. Blandió en la Oficina Oval un mapa meteorológico misteriosamente alterado, aparentemente con un rotulador Sharpie negro. Y hasta involucró a un contralmirante.

Y el viernes, cuando los sobrevivientes de Dorian en las Bahamas y otros lugares afectados por el huracán trataban de reconstruir sus vidas, Trump volvió a tuitear sobre Alabama, en una nueva arremetida contra las "noticias falsas".

....This nonsense has never happened to another President. Four days of corrupt reporting, still without an apology. But there are many things that the Fake News Media has not apologized to me for, like the Witch Hunt, or SpyGate! The LameStream Media and their Democrat..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 6, 2019

Los medios "se volvieron locos, esperando contra toda esperanza que cometiera un error (lo cual no hice)", escribió Trump. "Todavía sin disculparse".

Esta extraña historia comenzó cuando Trump tuiteó el domingo que Alabama se encontraba entre los estados que podrían verse afectados por Dorian, diciendo que "probablemente sería golpeado (mucho) más fuerte de lo previsto".

In addition to Florida - South Carolina, North Carolina, Georgia, and Alabama, will most likely be hit (much) harder than anticipated. Looking like one of the largest hurricanes ever. Already category 5. BE CAREFUL! GOD BLESS EVERYONE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 1, 2019

Sin embargo, minutos después del tuit alarmante de Trump, el Servicio Meteorológico Nacional negó que Alabama estuviera en riesgo.

"Alabama NO verá ningún impacto de #Dorian. Repetimos, no se sentirán impactos del huracán #Dorian en Alabama. El sistema permanecerá demasiado al este", señaló en un tuit.

Alabama will NOT see any impacts from #Dorian. We repeat, no impacts from Hurricane #Dorian will be felt across Alabama. The system will remain too far east. #alwx — NWS Birmingham (@NWSBirmingham) September 1, 2019

- "Estas tonterías" -

Los opositores de Trump se abalanzaron sobre el error. Y Trump, como suele hacer, replicó.

El miércoles, las idas y venidas sobre Alabama y Dorian dieron un giro aún más curioso.

En la Oficina Oval, Trump mostró un mapa con un pronóstico desactualizado de la trayectoria de Dorian, que predecía que la tormenta pasaría por Florida en lugar de subir por la costa.

Un detalle llamó la atención: una línea había sido agregada, aparentemente con un Sharpie, para que Alabama quedara incluido en el "cono" del huracán.

Trump enfrentaba cada vez más burlas de los comediantes de televisión y de sus opositores demócratas, pero el jueves por la noche, la Casa Blanca envió la copia de una carta del contralmirante Peter Brown, el asesor antiterrorista de Trump, diciendo que había sido él quien había informado el domingo que Dorian afectaría a Alabama.

En una nueva salva de tuits el viernes, Trump acusó a los medios de comunicación de estar "obsesionados" con el tema. "Estas tonterías nunca le han sucedido a otro presidente", dijo.

- Alabama x 10, NOAA y los rotuladores Trump -

Poco después, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado desautorizando el tuit del Servicio Nacional de Meteorología del domingo.

"Desde el miércoles 28 de agosto hasta el lunes 2 de septiembre, la información proporcionada por NOAA y el Centro Nacional de Huracanes al presidente Trump y al público en general demostró que los vientos con fuerza de tormenta tropical del huracán Dorian podrían afectar a Alabama", indicó la NOAA.

Agregó que esto podía verse "claramente" en las alertas de huracán 15 a 41.

Además, subrayó, "el tuit del domingo por la mañana del Servicio Meteorológico Nacional de Birmingham habló en términos absolutos que eran inconsistentes con las probabilidades de los mejores productos de pronóstico disponibles en ese momento".

Trump volvió a tuitear sobre el tema, esta vez un video de CNN en el que un meteorólogo afirma que Alabama estaba en la posible trayectoria de Dorian. El clip está editado de manera que el reportero aparece diciendo "Alabama" más de 10 veces seguidas.

El video concluye con el logotipo de CNN rodando por una carretera y prendiéndose fuego al final.

Este mismo viernes, el gerente de la campaña de reelección de Trump en 2020, Brad Parscale, celebró en Twitter la venta de "cientos" de rotuladores Trump, ofrecidos a 15 dólares.

"¡Compre el marcador oficial de Trump, que es diferente a cualquier otro marcador en el mercado, porque este tiene la capacidad especial de volver loca a @CNN y al resto de los medios de noticias falsas!", había tuitedo horas antes con la etiqueta #KeepMarkersGreat (Mantener a los marcadores geniales).