Volcán Stromboli: turistas huyen desesperadamente tras una potente erupción

Sicilia, Italia.

Lo que parecía ser una aventura mágica e inolvidable casi se convierte en un tragedia tras una nueva erupción del volcán Stromboli, ubicado en una isla al sur de Italia.



Las imágenes fueron grabadas en la isla más famosa del archipiélago de las Eolias, frente a las costas de Sicilia, y en ellas se puede observar cómo un grupo de navegantes huyen de las cenizas volcánicas que alcanzaron unos dos kilómetros de altura y caían violentamente al mar.

Un turista que se encontraba en los senderos de la isla, no corrió con la misma suerte, ya que perdió la vida tras una repentina erupción.





El mismo fenómeno se registró en 2014, la última vez que la actividad fue tan intensa, explicó Marco Giorgianni, alcalde de Lipari, a cargo también de Stromboli, quien recordó que no se llegó a evacuar la población de la isla y que está regresando todo a la normalidad.



El archipiélago es la parte emergente de un cinturón volcánico submarino que se extiende por 200 km. Sólo cuatro de las siete islas habitadas todavía registran alguna forma de actividad volcánica. Centro a menudo de la atracción turística.





TOO CLOSE FOR COMFORT: Boaters who were sailing off Messina, Sicily, got a close-up look at Stromboli island’s volcano erupting.



The plume from the eruption extended more than one mile high, Italy’s National Institute of Geophysics and Volcanology said. https://t.co/XY5XSVsC8w pic.twitter.com/bloAk1cKYs