Aspirantes demócratas piden cerrar un centro de menores inmigrantes

Miami.



El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, el senador Bernie Sanders y el excongresista Beto O'Rourke reclamaron este jueves que EE.UU. deje de separar a niños inmigrantes de sus padres y de encerrarlos como a delincuentes, a la vez que criticaron que empresas privadas ganen dinero con esto.



Los tres políticos del Partido Demócrata, que están en Miami con motivo del primer debate público entre los aspirantes a la candidatura presidencial en 2020, acudieron este jueves al centro de menores inmigrantes de Homestead, que tiene capacidad para 3,200 detenidos, es operado por una empresa privada y ha sido blanco de numerosas críticas y denuncias.



No pudieron acceder al centro, pero se subieron a una escalera para mirar por encima de la valla y saludar a los adolescentes que están recluidos allí en "contra de su voluntad", según recalcaron.

El centro acoge tanto adolescentes llegados al país con sus familias indocumentadas y separados de ellos tras ser detenidos en la frontera, así como a otros menores que llegaron sin compañía de adultos, la mayoría desde Honduras, Guatemala y El Salvador.



"El pueblo estadounidense no aprueba esto", dijo De Blasio, mientras Sanders subrayó que "esto no es lo que representa a América (EE.UU.)" y O'Rourke sentenció: "si permites que esto siga ocurriendo, estás negando a América".



El senador dijo que no debería haber "centros de detención ni cárceles privadas" y que los recluidos en Homestead no han cometido más crimen que viajar "mil millas o más" para ponerse a salvo en un lugar donde puedan vivir con "dignidad y libertad".



Y prometió que en la primera semana de su Gobierno si llega a ganar las elecciones de 2020, reunirá al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y a los de los países de Centroamérica para ver cómo el hemisferio occidental "enfrenta el problema" migratorio.



O'Rourke consideró "cruel" lo que el Gobierno de Donald Trump "ha escogido" hacer a estos niños en el "país más poderoso de la tierra", agradeció a los activistas que mantienen una vigilia en Homestead y pidió a todo el mundo que dé a conocer lo que pasa aquí para ejercer presión para que lo cierren.



De Blasio recalcó que el hecho de que no se permita el acceso de representantes de miles de personas a un edificio público es señal de que "algo malo pasa detrás de sus paredes".



"Esto tiene que acabar", subrayó el alcalde de Nueva York, quien dijo que "casi no se puede creer" que se trate a "niños inocentes como prisioneros" en este momento de la historia y en Estados Unidos.



A juicio de De Blasio, Donald Trump "creó esta crisis" migratoria, "esto no tenía que pasar", con unas políticas que buscan dividir a los estadounidenses y "demonizar a los inmigrantes y a la gente de color".



Como hizo este miércoles durante el debate, que hoy tiene una segunda parte con otros diez candidatos, entre ellos Sanders, De Blasio volvió a dirigirse a los estadounidenses que se sienten "frustrados" por cómo les va la vida para decirles que "no culpen a los inmigrantes de sus problemas".



Consideró excusas sin sentido que el Gobierno diga que no puede reunir a los niños detenidos con sus padres o familiares y aseveró que "es posible encontrarlos" y a ello se dedicará si llega a la Casa Blanca.



El centro de menores de Homestead, al que las autoridades llaman albergue, fue visitado el miércoles por la senadora Elizabeth Warren, la también senadora Amy Klobuchar y el congresista Eric Swalwell, participantes también en el debate demócrata.



Para mañana se espera a la senadora Kamala Harris, Castro, Buttigieg, el exgobernador John Hickenlooper, la senadora Kristen Gillibrand y la escritora Marianne Wiliamson, otros de los aspirantes a la candidatura presidencial.



Bank of America, el segundo banco de Estados Unidos, con sede en Charlotte (Carolina del Norte), anunció este miércoles que dejará de conceder créditos a las compañías privadas que operan cárceles y centros de detención en el país.



"Hemos decidido salir de esa relación", dijo la vicepresidenta de Bank of America, Anne Finucane, según recogen distintos medios.