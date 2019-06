Trump pide pintar el muro en la frontera para evitar que migrantes lo escalen

Washington, Estados Unidos.

¿Fucsia o camuflaje? ¿Todo de negro? ¿O con los colores de la bandera, rojo, blanco y azul? A pedido del gobierno, soldados estadounidenses pintarán el muro en la frontera con México "para mejorar su apariencia estética", dijo el Departamento de Seguridad Interior (DHS) de Estados Unidos.



En un email dirigido el miércoles al Congreso, el DHS, que se ocupa de los asuntos fronterizos, dijo que los militares se ocuparán durante las próximas cuatro semanas de pintar una sección del muro en California con el "objetivo primario" de mejorar su aspecto.





El DHS no especificó de qué color será pintado, pero hizo notar que "podría existir un beneficio operativo" a partir de esta iniciativa. El muro, en gran parte de su superficie -y donde no ha sido intervenido con pintura en aerosol por artistas, manifestantes y vándalos, que le han estampado sus propias creaciones- luce del color gris del acero o muestra el rojizo característico que adquiere ese metal por la oxidación.



En una parte del muro emplazada en Arizona, el DHS dijo en el email, la pintura ayudó incluso a detectar "tácticas de camuflaje" que emplean para esconderse los migrantes que cruzan ilegalmente la frontera.



Según un informe de The Washington Post publicado en mayo, el presidente Donald Trump sugirió que se pinte todo de negro, porque esa tonalidad absorbe el calor y eleva la temperatura del muro hasta un punto en que se vuelve casi imposible de escalar.



Ni el DHS ni el Pentágono realizaron comentarios inmediatos sobre el plan.



El anuncio reavivó la polémica generada por la orden de emergencia que Trump emitió para que el ejército ayude en los operativos de control de migrantes indocumentados en la frontera y habilitar el uso de miles de millones de dólares de fondos del Pentágono para construir nuevas secciones del muro y reparar barreras ya existentes.

Vea: De aquí no pasan: Policía de México frena caravana de migrantes



La decoración de la pared fronteriza se ganó la ira del senador demócrata Dick Durbin, quien criticó el miércoles el plan en su cuenta de Twitter.



"Un mal uso vergonzoso del dinero de los contribuyentes. Nuestros militares tienen trabajo más importante que hacer que embellecer el muro de Trump", escribió Durbin.



La construcción de un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México -que cuenta con unos 3.200 km de extensión- para frenar la entrada de inmigrantes ilegales fue una de las promesas más controvertidas de la campaña presidencial de Donald Trump.