Trump y May se reúnen por un "ambicioso acuerdo comercial" tras el "Brexit"

Londres, Inglaterra.

La primera ministra británica, Theresa May, aseguró este martes que ella y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aspiran a lograr "un ambicioso acuerdo comercial" tras la salida británica de la Unión Europea (UE).



May y Trump se reunieron en la residencia oficial de la primera ministra, en el número 10 de Downing Street, en la segunda jornada de la visita de Estado del presidente al Reino Unido, que empezó ayer con un banquete ofrecido por la reina Isabel II.

Por su parte, el presidente coincidió en que ese eventual pacto "tiene un tremendo potencial", será "fenomenal" y puede ampliar "dos o tres veces" el intercambio comercial que actualmente mantienen los dos territorios, valorado en 240.000 millones de dólares en 2018.



Ante las críticas que este posible acuerdo suscita en el Reino Unido, en especial la posible entrada de EEUU en el sector sanitario británico, la líder conservadora puntualizó que dicho tratado "ha de ser acordado" por las dos partes.



Posteriormente, ambos comparecieron ante los periodistas en una sala del cercano Ministerio de Exteriores, donde les esperaban sus ministros, decenas de periodistas y estaban presentes también los cuatro hijos adultos de Trump.



En su reunión, en la que no estuvieron solos sino acompañados de sus respectivos asesores, los mandatarios conversaron también sobre la crisis con Irán y la guerra comercial con China, en particular las restricciones impuestas por Washington sobre la empresa de telecomunicaciones Huawei.



En la rueda de prensa, Trump, que en otras ocasiones criticó la gestión de May, dijo esta vez que la dirigente británica ha dejado "en un buen lugar" la negociación del "brexit", que tendrá que continuar su sucesor en el Gobierno.



Presionada por sus colegas conservadores, la primera ministra ha anunciado su dimisión para el próximo 7 de junio, lo que abre un proceso electoral en su partido para sucederla.

Al inicio de su visita, el líder republicano mostró su apoyo a candidatos partidarios de un "brexit" duro (sin acuerdo con la UE), como el antiguo ministro Boris Johnson, con quien hoy mantuvo una conversación telefónica de unos 20 minutos "constructiva", según fuentes cercanas al británico.

La reunión entre May y Trump coincidió con una protesta masiva contra su visita en las calles de Londres, que el presidente dijo "no haber visto" y atribuyó a las "noticias falsas" que en su opinión circulan sobre él.



Después de los actos de este martes, que culminan con una cena en la embajada estadounidense, Trump participará mañana en las conmemoraciones por el septuagésimo quinto aniversario del desembarco de Normandía, el principal foco de esta visita de Estado, que ha carecido de una gran relevancia política debido a la inminente marcha de May. EFE