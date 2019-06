Filipinas le devuelve a Canadá 69 contenedores de basura

Manila.



Filipinas envió de vuelta ayer a Canadá toneladas de desperdicios que recibió hace varios años y que fueron objeto de un intenso contencioso bilateral, en un momento en el que varios países del sudeste de Asia declaran su voluntad de no querer ser los basureros de Occidente.



Tras una larga campaña para lograr que Canadá reaceptara la basura, el presidente filipino, Rodrigo Duterte, decidió la semana pasada ordenar el envío inmediato de la carga. En total, 69 contenedores viajan a bordo de un carguero que partió de la Bahía de Súbic, al noroeste de Manila, rumbo al puerto de Vancouver, Canadá.



“Baaaaaaaaa bye, como decimos aquí”, tuiteó el ministro filipino de Relaciones Exteriores, Teodoro Locsin, con una foto del carguero navegando.



El presidente Duterte había advertido que enviaría de regreso la basura, que según autoridades, fue transportada a Filipinas en 103 contenedores en 2013 y 2014, y fue declarada falsamente como desperdicios plásticos reciclables. Varios contenedores de basura fueron eliminados, algunos en un relleno sanitario, dejando 69 de desechos eléctricos y basura ordinaria, incluidos pañales usados, que se está descomponiendo en dos puertos filipinos.



Durante mucho tiempo, China aceptó los desechos plásticos de todo el mundo. Pero el año pasado dejó de hacerlo repentinamente, alegando preocupaciones medioambientales.



Varios países del sudeste asiático que ocuparon el espacio dejado por China están ahora echándose atrás. “Vimos pueblos vírgenes transformados en vertederos a causa de un tsunami de cargas de desperdicios de EEUU, Reino Unido y Australia tras el veto de China”, dijo Von Hernandez, coordinador de la coalición mundial de oenegés Break Free From Plastic.



Malasia anunció hace unos días que devolvería 450 toneladas de desechos plásticos a varios países, incluidos Australia, Bangladés, Canadá, China, Japón, Arabia Saudita y EEUU.



“Malasia no será el vertedero del mundo”, declaró la ministra malasia de Energía, Medio Ambiente y Ciencias, Yeo Bee Yin. “No nos dejaremos intimidar por los países desarrollados”.



Cada año, se producen alrededor de 300 millones de toneladas de plástico, según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).