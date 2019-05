López Obrador reitera a Trump su máxima política: "Amor y paz"

Ciudad de México.



El presidente de México reiteró este miércoles que la relación con Estados Unidos y con el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, se basará en una de sus mayores máximas: "Amor y paz".

"Sí tomamos en cuenta lo que dice Donald Trump. Incluso el mensaje de hoy. Pero amor y paz, amor y paz", apuntó el líder de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la conferencia matutina desde Palacio Nacional.



Este martes, Donald Trump expresó en Twitter su "decepción" con México por no frenar la migración ilegal hacia Estados Unidos, y este miércoles reiteró la importancia de construir o renovar el muro a lo largo de la frontera común.



En respuesta, el jefe de Gobierno mexicano dijo: "Queremos mantener buenas relaciones con el Gobierno de Estados Unidos. Muy buenas", apuntó.



Destacó positivamente el reciente levantamiento de aranceles a acero y aluminio mexicanos por parte de Estados Unidos, en plena "guerra comercial" entre China y el país vecino.



"Nos falta (el acuerdo de suspensión) del tomate, ya estamos trabajando en esto", agregó.

En definitiva, prosiguió, el Ejecutivo "no quiere pleitos" con Estados Unidos, sino cooperación para el desarrollo en un "ambiente de amistad".



En otros temas de asuntos exteriores, de nuevo no afirmó ni desmintió su presencia en la cumbre del G20 de Osaka (Japón), el 28 y 29 de junio.



"Lo estoy analizando, pero puede representarnos el secretario de Relaciones Exteriores (Marcelo Ebrard) a quien le tengo toda la confianza", remachó.



Este lunes fue presentado en la Ciudad de México el plan de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) para desarrollar la economía y frenar la migración de México, Guatemala, Honduras y El Salvador.



Pero el programa, impulsado sobre todo por México, nació este lunes sin la presencia de un actor relevante: Estados Unidos.



Durante la presentación del programa en el Palacio Nacional de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, de Movimiento Regeneración Nacional, admitió, ante representantes centroamericanos, que hay que "persuadir" al Gobierno estadounidense para que colabore en su implementación.



El líder izquierdista mexicano busca reducir el flujo de caravanas de migrantes centroamericanos que atraviesan México con destino a Estados Unidos y que ha generado tensiones diplomáticas con Washington.