Trump dona su sueldo al Departamento de Seguridad Nacional

Washington, Estados Unidos.

El presidente de EEUU, Donald Trump, donó este lunes 100,000 dólares, el equivalente a un trimestre de su sueldo, al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que se encarga, entre otras cosas, de la vigilancia fronteriza.



"Aunque a la prensa no le gusta escribir sobre esto, tampoco los necesito, dono mi salario anual de 400,000 dólares a diferentes agencias a lo largo del año, este a Seguridad Nacional", dijo el presidente en Twitter, donde adjuntó una copia del cheque con el que realizó la donación.





El presidente dijo que si no hiciera estas donaciones, los medios le criticarían.



Trump prometió durante la campaña electoral que le enfrentó a la demócrata Hillary Clinton que, de ganar los comicios celebrados en noviembre de 2016, o donaría su sueldo o se lo devolvería al Departamento del Tesoro.



"Si salgo elegido presidente, no aceptaré el sueldo, ¿de acuerdo? Eso no es un problema para mí", dijo durante un mitin de campaña el entonces candidato republicano y magnate inmobiliario, cuya fortuna asciende a 3,700 millones de dólares, según la revista Forbes.



Posteriormente, durante una entrevista con el programa de la cadena CBS "60 Minutos", Trum matizó que aceptaría recibir 1 dólar porque la ley le obliga a percibir un salario como presidente.



Tras llegar a la Casa Blanca, Trump hizo su primera donación al Servicio de Parques Nacionales, una institución muy valorada entre los estadounidenses que justo había celebrado su centenario.



La donación al Servicio de Parques Nacionales se escenificó en la sala de prensa de la Casa Blanca con la entrega del cheque por parte del entonces portavoz, Sean Spicer, al entonces secretario del Interior, Ryan Zinke.

Durante ese primer año en el poder, Trump hizo otras donaciones trimestrales al Departamento de Educación, al de Salud y al de Transporte.



En 2018 hizo donaciones al Departamento de Asuntos para los Veteranos, a la Administración de la Pequeña Empresa y al Instituto Nacional sobre el Abuso al Alcohol y el Alcoholismo.



El DHS, agraciado hoy, es la agencia encargada tanto de la vigilancia en la frontera a través de la Patrulla Fronteriza, como de la detención y deportación de inmigrantes a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés). EFE