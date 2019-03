'El rey del Cachopo' envía dramática carta a madre de hondureña asesinada en España

Madrid, España

El empresario español César Román, acusado de asesinar a su novia hondureña Heidi Paz, envió una carta a la madre de esta.

'El rey del Cachopo' escribió: "Estimada Gloria, en estos dos meses y medio que llevo en prisión he pensado en escribirte muchas veces. No dejo de pensar cada día en el sufrimiento y el dolor que seguro estás pasando. Me gustaría que toda esta pesadilla para todos no estuviera pasando"

En la carta a la que tuvo acceso Telecinco.es, Román se dirige a la madre de su novia hondureña con mucha sensibilidad, donde le expresa: "Durante todo este tiempo se han dicho auténticas barbaridades sobre mí, y yo, ni soy un monstruo, como algunas personas interesadas intentan presentarme, ni jamás hubiera hecho daño alguno a nuestra Heidi".

Reitera que él es inocente de los cargos que se le imputan. "Poco a poco se va demostrando que los indicios en los que la Policía basa su acusación son meras suposiciones, sin base, con el objetivo de hacerme parecer culpable".

También el 'El rey del Cachopo' asegura que está convencido de que "el autor de esa barbaridad es un profesional, además es un psicópata de una maldad infinita, incluso demoníaca".

A la madre de Heidi le muestra sus sentimientos hacia su hija: "No dejo de pensar en Heidi un solo día y me despierto cada noche viendo sus preciosos ojos y su sonrisa. Sigo sin creer que ya no está entre nosotros".

Fuente: www.telecinco.es